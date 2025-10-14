Suzlon Energy Share Price: ब्रोकरेज फर्म बजाज ब्रोकिंग (Bajaj Broking) ने सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy Ltd) पर अपना बुलिश आउटलुक बरकरार रखते हुए स्टॉक पर ‘Buy’ रेटिंग जारी की है। ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस ₹70 तय किया है, जो मंगलवार के क्लोजिंग प्राइस ₹53.95 से करीब 29.75% अपसाइड दर्शाता है।

रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के मजबूत ऑर्डर इंफ्लो, स्ट्रैटजिक अधिग्रहण और बेहतर फाइनेंस स्थिति उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ की दिशा को मजबूत बना रहे हैं।

भारत की विंड एनर्जी नीति बनी प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर

बजाज ब्रोकिंग ने कहा कि भारत की रिन्यूएबल एनर्जी रणनीति घरेलू विंड टर्बाइन निर्माताओं के लिए एक बड़ा अवसर है। भारत ने 2030 तक 500 GW नॉन-फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का टारगेट तय किया है, जिसमें विंड एनर्जी एक महत्वपूर्ण सेगमेंट होगा।

देश में विंड एनर्जी की क्षमता, जो साल 2024 में 49.8 गीगावॉट (GW) थी, उसके 2033 तक बढ़कर 127.9 गीगावॉट तक पहुंचने का अनुमान है। यानी अगले कुछ सालों में इसमें हर साल औसतन 11.04% की दर से बढ़ोतरी हो सकती है।

ब्रोकरेज ने कहा कि Suzlon कंपनी, जो घरेलू स्तर पर मजबूत मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और बाजार में अच्छी पकड़ रखती है, इस तेजी से बढ़ते सेक्टर में बड़ा योगदान देने की स्थिति में है।

मजबूत ऑर्डर बुक

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी का ऑर्डरबुक Q1 FY26 तक 5.7 GW पर पहुंच चुका है जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इसमें अप्रैल 2025 में Sunsure Energy से 100.8 MW और सितंबर 2025 में Tata Power Renewable Energy से 838 MW के ऑर्डर शामिल हैं। ब्रोकरेज के अनुसार, यह पाइपलाइन Suzlon को 2.5–3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रदान करती है।

Suzlon ने हाल ही में Renom Energy Services में 76% हिस्सेदारी ₹660 करोड़ में खरीदी है। ब्रोकरेज ने इसे 'रणनीतिक रूप से अहम कदम बताया है। Renom के पास 2.5 GW एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं और यह मल्टी-ब्रांड O&M सेवाओं में एक्सपर्ट है। इससे सुजलॉन को 32 GW नॉन-Suzlon सर्विस मार्केट तक पहुंच मिलेगी, जिससे क्रॉस-सेलिंग और ऑपरेशनल सिनर्जी के जरिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की उम्मीद है।

R&D और कैपेक्स पर फोकस

FY26 के लिए Suzlon ने ₹400-450 करोड़ कैपेक्स प्लान किया है, जिसमें से ₹225-250 करोड़ R&D पर खर्च होंगे। कंपनी का लक्ष्य एडवांस टर्बाइन डिजाइन विकसित करना और बैकवर्ड इंटीग्रेशन से परिचालन क्षमता बढ़ाना है।