Newsऑटोसेल्टोस से कैरेंस तक, किआ इंडिया की गाड़ियों पर अब ले सकते हैं 7 साल की वारंटी - Details

यह नई वारंटी वाहन की डिलीवरी की तारीख से लागू होगी। कंपनी का कहना है कि यह पहल ग्राहकों को बेहतर ओनरशिप एक्सपीरियंस, लॉन्गटर्म भरोसा और पूरी सेफ्टी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 14, 2025 15:21 IST

Kia India: देश की प्रीमियम कार निर्माता कंपनियों में से एक, किआ इंडिया (Kia India) ने अपने एक्सटेंडेड वारंटी प्रोग्राम को और मजबूत बनाते हुए इसकी अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया है।

यह नई वारंटी वाहन की डिलीवरी की तारीख से लागू होगी। कंपनी का कहना है कि यह पहल ग्राहकों को बेहतर ओनरशिप एक्सपीरियंस, लॉन्गटर्म भरोसा और पूरी सेफ्टी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।

नए और मौजूदा दोनों ग्राहकों को होगा लाभ

7-साल की एक्सटेंडेड वारंटी का लाभ किआ के नए और मौजूदा दोनों तरह के ग्राहकों को मिलेगा। किआ की प्रमुख गाड़ियों - Kia Seltos, Kia Sonet, Kia Syros और Kia Carens पर ग्राहकों को यह लाभ मिलेगा। 

जिन ग्राहकों के पास पहले से 5-साल की वारंटी है, वे इसे 5+2 साल की योजना में अपग्रेड कर सकते हैं। इस अपग्रेड की शुरुआती कीमत ₹32,170 (टैक्स को छोड़कर) रखी गई है।

नए ग्राहकों के लिए 7-साल वारंटी योजना ₹47,249 (टैक्स को छोड़कर) से शुरू होती है। ग्राहक यह सुविधा देशभर के किसी भी ऑथोराइज्ड किआ डीलरशिप से ले सकते हैं।

एक्सटेंडेड वारंटी पर बोलते हुए किआ इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स एवं मार्केटिंग), अतुल सूद ने कहा कि किआ इंडिया अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव और मानसिक शांति का भरोसा देने के लिए प्रतिबद्ध है। नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए वारंटी अवधि को 7 साल तक बढ़ाकर हम अपनी गाड़ियों की क्वालिटी और मजबूती पर विश्वास दोहरा रहे हैं। यह पहल हमारे अधिकृत सर्विस नेटवर्क के जरिए ग्राहकों को लगातार सहयोग और लंबे समय तक फायदे देने की दिशा में एक और कदम है।

किआ इंडिया ने बताया कि नई वारंटी योजना न सिर्फ ग्राहकों को भरोसेमंद आफ्टर-सेल्स सपोर्ट देती है, बल्कि वाहन के रख-रखाव की लागत को भी कंट्रोल में रखती है। इससे वाहन की रीसेल वैल्यू बेहतर बनी रहती है और ग्राहकों को लंबे समय तक बिना चिंता के ड्राइविंग अनुभव मिलता है।

Oct 14, 2025