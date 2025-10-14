Salasar Techno Share: 1,469.48 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड (Salasar Techno Engineering Ltd) के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर सुबह 11:43 बजे तक बीएसई पर 1.39% या 0.12 रुपये गिरकर 8.52 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.39% या 0.12 रुपये की तेजी के साथ 8.53 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

बीते सोमवार को कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड की फाइनेंस कमेटी ने अपने हालिया बैठक में फैसला लिया है कि 2,11,80,000 वारंट्स को शेयरों में बदला जाएगा। ये वारंट्स पूरी तरह कन्वर्टिबल थे, और अब इन्हें 2,11,80,000 इक्विटी शेयरों के रूप में अलॉट किया जाएगा।

हर एक शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपये है और इन शेयरों की कीमत 14.40 रुपये प्रति शेयर रखी गई है, जिसमें 13.40 रुपये का प्रीमियम शामिल है।

ये शेयर 'प्रोमोटर कैटेगरी' के तहत शशांक अग्रवाल, शालभ अग्रवाल और भरत अग्रवाल को प्रेफरेंशियल बेसिस पर दिए जाएंगे। इन तीनों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, कंपनी को ₹22.87 करोड़ का बाकी पैसा दिया है, जो कि ₹10.80 प्रति वारंट के हिसाब से (जो इश्यू प्राइस का 75% है) है। इस तरह से उन्होंने अपने वारंट्स को शेयरों में कन्वर्ट करवा लिया है।

कंपनी ने आगे बताया कि वारंट कन्वर्जन और इक्विटी शेयरों के आवंटन के बाद, कंपनी की जारी और पेड-अप कैपिटल बढ़कर ₹174,79,50,290 हो गई है, जिसमें कुल 174,79,50,290 इक्विटी शेयर (फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर) शामिल हैं। नए आवंटित शेयर कंपनी के पहले से मौजूद शेयरों के बराबर अधिकारों वाले होंगे।

साथ ही, कुल 3,25,00,000 वारंट्स अभी भी कन्वर्जन के लिए बचे हुए हैं, जिनके प्रोमोटर्स 18 महीनों के अंदर ₹10.80 प्रति वारंट का भुगतान करके इन्हें इक्विटी शेयरों में बदल सकते हैं।