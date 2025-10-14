₹5 से कम वाले इस शेयर ने छह महीने में डबल किया पैसा! अब आगामी 24 अक्टूबर को कंपनी लेने जा रही है ये बड़े फैसले
Penny Stock: इंफ्रास्ट्रक्चर और बीपीओ सर्विस देने वाली स्मॉल कैप कंपनी, एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा (Excel Realty N Infra) के शेयरों में आज एक बार फिर से 5% का लोअर सर्किट लगा है। इससे पहले सोमवार को भी शेयर पांच प्रतिशत टूटा था।
हालांकि कंपनी ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद आगामी बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग के बारे में जानकारी दी है जिसमें कुछ अहम फैसलों पर विचार किया जाएगा। एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के यह मीटिंग शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 को शाम 4 बजे रखी गई है।
कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि इस बैठक में बोर्ड कई जरूरी मामलों पर चर्चा करेगा, जिनमें:
- कंपनी की अधिकृत शेयर कैपिटल (Authorized Share Capital) बढ़ाना - इसके लिए शेयरहोल्डर्स की मंजूरी जरूरी होगी।
- कंपनी का नाम बदलने पर विचार - यह भी शेयरहोल्डर्स की मंजूरी के अधीन होगा।
- 6 अक्टूबर को हुई पिछली बोर्ड मीटिंग में लिए गए फंड रेजिंग से जुड़े फैसलों पर फिर से विचार करना।
- नए तरीके से फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करना - जैसे कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, कन्वर्टिबल वारंट्स, या QIP (Qualified Institutional Placement) के जरिए। यह कदम भी शेयरहोल्डर्स और रेगुलेटरी बॉडीज की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा।
- प्रवीन कुमार अग्रवाल और गर्वित अग्रवाल को एडिशनल डायरेक्टर (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर) के रूप में नियुक्त करना।
- कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MOA) के ऑब्जेक्ट क्लॉज में बदलाव करना, ताकि कंपनी का उद्देश्य और विस्तार किया जा सके
- कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बदलने पर विचार, जो शेयरहोल्डर्स के अप्रूवल पर निर्भर करेगा।
- रंजना खुराना जो कंपनी की फुल टाइम डायरेक्टर हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार करना।
6 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर ने पिछले 6 महीने में निवेशकों का पैसा दोगुना करते हुए 105 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
Excel Realty N Infra रियल एस्टेट, IT सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करती है। यह कंपनी खासतौर पर कॉल सेंटर, बीपीओ सेवाएं और IT-संबंधित प्रोजेक्ट्स में सक्रिय है। इसके अलावा, कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में भी छोटे-बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। एक्सेल रियल्टी का फोकस टेक्नोलॉजी और प्रॉपर्टी दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने का है।