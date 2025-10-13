Personal Loan: आजकल पर्सनल लोन मिलना फोन के रिचार्ज कराने जितना आसान हो गया है। कई लोगों को पर्सनल लोन प्री-अप्रूव्ड ही मिल जाता है और कुछ लोगों को अप्लाई करने के कुछ ही घंटों में अकाउंट में पैसा आ जाता है।

पर्सनल लोन ज्यादातर इमरजेंसी स्थिति में लिया जाता है ताकी कैश की किल्लत से तत्काल निपटा जा सकें। पर्सनल लोन मिलने में सबसे अहम भूमिका सिबिल स्कोर की रहती है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

अगर आपका सिबिल या क्रेडिट स्कोर 680 या उससे नीचे है तो आपको पर्सनल लोन मिलने में दिक्कत आ सकती है। अगर किसी तरह लोन मिल भी जाता है तो ब्याज दर काफी अधिक लगता है।

लेकिन आज हम आपको ऐसे कुछ तरीके बताएंगे जिससे आप खराब क्रेडिट स्कोर पर भी पर्सनल लोन ले सकेंगे। चलिए डिटेल में जानते हैं।

कैसे बढ़ाएं अपने पर्सनल लोन अप्रूव्ल का चांस?

आप इन तरीकों को अपनाकर अपने लोन अप्रूवल के चांस बढ़ा सकते हैं जैसे:

1. सिक्योर्ड लोन लें, यानी ऐसा लोन जिसमें आप कोई कौलैटरल (जैसे प्रॉपर्टी, एफडी, गोल्ड वगैरह) बैंक को देते हैं। इससे बैंक को रिस्क कम लगता है।

2. को-एप्लिकेंट या गारंटर के साथ लोन लें, खासकर अगर उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। इससे लोन अप्रूवल में मदद मिलती है।

3. अपने इनकम के सोर्स दिखाएं

आप अपने इनकम के सोर्स भी बैंक या एनबीएफसी को दिखा सकते हैं। जैसे सैलरी स्लिप या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। इससे बैंकों का भरोसा ज्यादा बढ़ता है।

4. छोटा लोन अमाउंट चुनें

अगर आप छोटे अमाउंट के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें बैंक का रिस्क कम लगता है और लोन अप्रूव्ल के चांस बढ़ जाता है।

5. उतना ही लोन लें जितना आराम से चुका सकें

जरूरत से ज्यादा लोन लेना खतरे की घंटी हो सकता है। इसलिए सोच-समझकर उतना ही लोन लो जितना हर महीने बिना टेंशन के EMI में दे सकें।

6. जब तक पुराना कर्ज नहीं चुकता, नया कर्ज न लें

एक साथ बहुत सारे लोन लेने से परेशानियां बढ़ जाती हैं। जब तक पहले वाला लोन खत्म नहीं हो जाता, नया लोन लेने से बचो। और बिना जरूरत के क्रेडिट कार्ड या EMI वाले प्रोडक्ट न खरीदें।