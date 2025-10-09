Diwali Business Idea: अपने घर के कमरे से ही शुरू करें ये धमाकेदार बिजनेस! दिवाली पर बंपर डिमांड

Business Idea: अगर आप भी एक ऐसा बिजनेस आइडिया खोज रहे हैं जो आपको दिवाली में जमकर कमाई करके दे तो आपके लिए यह खबर काम की हो सकती है।

देश भर में दिवाली की तैयारियां जोरों पर हैं। घरों की सफाई शुरू हो चुकी है, बाजार, सामूहिक भवन, बड़ी बड़ी इमारतें दुल्हन की तरह सज चुके है और सड़कों पर रोशनी फैल गई है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

अगर आप निवेश के लिए कोई अच्छा बिजनेस देख रहे हैं तो आपके लिए कैंडल (मोमबत्ती) बनाने का बिजनेस अच्छा हो सकता है। इस धंधे में लगे लोग खासतौर पर दिवाली के आसपास सिर्फ कुछ दिनों में ही अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं।

लेकिन सिर्फ दिवाली तक ही इसकी मांग सीमित नहीं है। जन्मदिन की पार्टियों, पूजा-पाठ, शादी-ब्याह या फिर सजावट के लिए भी मोमबत्तियां सालभर खरीदी जाती हैं। अब तो यह कारोबार छोटे दुकानों से निकलकर रिटेल, थोक मार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक फैल गया है।

हालांकि अगर सिर्फ दिवाली की बात करें तो मोमबत्ती इस त्योहार में धड्ड्ले से बिकती है। इतना ही नहीं इसकी मांग दिवाली के बाद भी गिफ्टिंग में रहती हैं।

अलग-अलग तरह की मोमबत्तियों की मांग

दिवाली के दौरान बाजारों में अलग-अलग तरह की मोमबत्तियों की बड़ी मांग आती है। इसमें कलर वाली मोमबत्ती, खुशबू वाली मोमबत्ती, फूलों वाली, कार्टून वाले कैंडल्स आदी। अलग-अलग प्रकार की कई मोमबत्तियां ग्राहकों के आकर्षण का जबरदस्त केंद्र है।

आसानी से मिलता है मटेरियल

बिजनेस शुरू करने से पहले लोग बड़े इंवेस्टमेंट करने से घबराते है, जैसे महंगी मशीनें या अन्य बड़े उपकरण इत्यादी।

लेकिन मोमबत्ती के बिजनेस के लिए आपको इतने बड़े उपकरणों की जरूरत नहीं है। मोमबत्ती का मटेरियल बाजार में बहुत आराम से और कम किमतों पर मिल जाता है। इसे बनाने के लिए आप महंगी मशीन की जगह सांचों का इस्तेमाल कर सकते है, जिसमें मोम डालकर आप कई तरह के आकर्षक डिजाइन तैयार कर सकते है।

ये सांचे आपको बहुत कम किमतों में मार्केट में मिल जाएंगे और इसे बनाने के लिए बहुत ही बेसकि चीजों का इस्तेमाल होता है - जैसे मोम, रंग, और ईथर का तेल, और सेंट। ये सामग्री आपको बाजारों के साथ-साथ ऑनलाइन भी काफी आसानी से मिल जाएगा।

शुरुआत में कितना करना होगा निवेश?

इसकी शुरुआत आप सिर्फ ₹10,000-₹15,000 में कर सकते हैं और अपने घर के किसी छोटे से हिस्से में भी इसे शुरू किया जा सकता है। थोड़ा सीखकर और सही प्लानिंग से आप इस काम को एक अच्छे साइड इनकम या फुल टाइम बिजनेस में बदल सकते हैं।

बिजनेस बढ़ाने में सरकारी लोन करेगा मदद

जब आपके इस छोटे से बिजनेस की डिमांड बढ़ जाएगी तब आप अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए सरकार की मुद्रा लोन (Mudra Loan) स्कीम का भी सहारा ले सकते है। इस लोन के माध्यम से सरकार छोटे व्यापारियों को सहायता प्रदान करती है.

advertisement

कैसे करे मार्केटिंग ?

किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण फेज होता है। मार्केटिंग करने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तरीका है सोशल मीडिया। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी मार्केटिंग कर सकते है।

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते है। टेम्पलेटस भी एक बहुत पुराना और बेहतरीन तरीका भी है। इसके अलावा भी आप खुद कुछ दुकानों पर जाकर मोमबत्ती का ऑर्डर दे सकते है। थोक विक्रेताओं को भी मोमबत्तियां आप सप्लाई कर सकते है.

क्रिएटिविटी लाएगी लक्ष्मी

बाजारों में सुंदर कैंडल हर किसी को आकर्षित करती है। आप सिंपल के साथ अलग - अलग प्रकार की कैंडल बना सकते है।

उदाहरण के लिए अगर आप 100 सिंपल यानी साधारण कैंडल बनाते हैं तो उस पर आने वाली लागत में वैक्स, बाती, रंग पैंकिंग कुल मिलाकर करीब 500 रूपये का खर्च आता है और इस नार्मल मोमबत्ती को बाजार में आसानी से 10 रुपये में बेचा जा सकता है। लेकिन आप उस कैंडल का डिजाइन थोड़ा बदल दे तो उसकी कीमतों में भी बदलाव होगा और वो कैंडल आप 10 की जगह 20 की बेच सकते है।

advertisement

वहीं आप थोड़ी सजावटी और खुशबू वाली मोमबत्तियां बनाते है. तो वो तो मार्केट में 100 या 200 रुपये में आराम से बिक सकती है, जबकि इनकी लागत सिर्फ 50 रुपये के आसपास आती है।