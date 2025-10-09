TCS: सितंबर तिमाही में 1.39% बढ़ा प्रॉफिट! हर शयेर पर ₹11 का मिलेगा डिविडेंड - चेक करें रिकॉर्ड और पेमेंट डेट

TCS Q2 FY26 Results: सितंबर तिमाही खत्म होने के बाद Q2 FY26 के वित्तीय नतीजे जारी करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में सबसे पहले टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी और देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने सितंबर तिमाही (Q2) रिजल्ट जारी करने के साथ-साथ निवेशकों के लिए डिविडेंड की भी घोषणा की।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

TCS Q2 FY26 Results

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर सिर्फ 1.39% बढ़ा है। कंपनी को इस तिमाही में ₹12,075 करोड़ का मुनाफा हुआ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹11,909 करोड़ था।

TCS की ऑपरेशन्स से कमाई वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (Q2 FY26) में 2.40% बढ़कर ₹65,799 करोड़ हो गई, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹64,259 करोड़ थी।

इस तिमाही में TCS का ऑपरेटिंग मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट बढ़कर 25.2% हो गया। वहीं, नेट मार्जिन 19.6% रहा।

कंपनी ने बताया कि ऑपरेशन्स से कैश फ्लो उसकी नेट इनकम का 110.1% रहा, जो दिखाता है कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी (कामकाज की क्षमता) बहुत मजबूत है।

TCS के CEO और MD के. कृतिवासन ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी AI-आधारित टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस सफर में हम टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टनरशिप और कस्टमर वैल्यू जैसे कई पहलुओं में बड़े बदलाव ला रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि हम जो निवेश कर रहे हैं, खासतौर पर वर्ल्ड-क्लास AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, वह इस बदलाव के प्रति हमारे पक्के कमिटमेंट को दिखाता है।

TCS Dividend & Record Date

कंपनी ने बताया कि बोर्ड मेंबर्स ने 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 11 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का फैसला लिया है। तय डिविडेंड के लिए कंपनी ने 15 अक्टूबर का रिकॉर्ड डेट तय किया है।

TCS Dividend Payment Date

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो डिविडेडं की पेमेंट मंगलवार 4 नवंबर 2025 को करेगी।