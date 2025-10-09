Royal Enfield 350cc Bikes: 350cc रेंज की बाइक इंडस्ट्री में लीडर, रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने अपने डिजिटल प्लान को और आगे बढ़ाते हुए अब Amazon India के साथ पार्टनरशिप किया है। इसका मतलब अब यूजर्स सीधे अमेजन के ऐप से 350cc की बाइक को ऑर्डर कर सकेंगे। इससे पहले कंपनी ने सितंबर में Flipkart पर यह सुविधा शुरू की थी।

इस नई शुरुआत के तहत अब ग्राहक Classic 350, Bullet 350, Hunter 350, Goan Classic 350 और नई Meteor 350 जैसी पॉपुलर बाइक्स सीधे Amazon से खरीद सकते हैं। यानी अब शोरूम जाने की जरूरत नहीं, बाइक खरीदने का सारा काम आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे कर सकते हैं।

फिलहाल इन 5 शहरों में उपलब्ध

फिलहाल अमेजन से रॉयल एनफील्ड की बाइक को ऑनलाइन खरीदने की सुविधा अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली और पुणे में उपलब्ध है। अमेजन पर ग्राहकों को न केवल आसान और सुविधाजनक खरीदारी का अनुभव मिलेगा, बल्कि फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस भी मिलेंगे।

Royal Enfield ने Amazon India पर अपना डेडिकेटेड ब्रांड स्टोर भी लॉन्च किया है, जहां ग्राहक न सिर्फ बाइक बल्कि जेन्युइन एक्सेसरीज, राइडिंग गियर और ऑफिशियल मर्चेंडाइज भी एक ही जगह देख और खरीद सकते हैं।

डिलीवरी और आफ्टर सेल्स सर्विस

हालांकि, बाइक की डिलीवरी और आफ्टर सेल्स सर्विस पहले की तरह ही आपके नजदीकी रॉयल एनफील्ड डीलरशिप से ही होगी।

सितंबर में फ्लिपकार्ट पर शुरू हुई थी ये सुविधा

अमेजन से पहले कंपनी ने 22 सितंबर 2025 से यह सुविधा फ्लिपकार्ट पर शुरू की थी। यहां भी ग्राहक Classic 350, Bullet, Meteor, Hunter और Goan Classic जैसे पॉपुलर मॉडल Flipkart की वेबसाइट या ऐप से बुक कर सकते हैं। बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई के ग्राहक फ्लिपकार्ट के जरिए बाइक बुक कर सकते हैं।

हालांकि बुकिंग ऑनलाइन होगी, लेकिन बाइक की डिलीवरी और सर्विस Royal Enfield के ऑथराइज्ड डीलर ही करेंगे।