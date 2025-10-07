Jawa Yezdi: प्रीमियम बाइक निर्माता जावा येज़्दी मोटरसाइकिल्स (Jawa Yezdi Motorcycles) ने अपनी डिजिटल मौजूदगी को और मजबूत करते हुए Amazon पर भी बिक्री शुरू कर दी है। यह कदम भारत के प्रीमियम 350cc बाइक सेगमेंट में एक नया बदलाव लेकर आया है। इससे पहले कंपनी ने अक्टूबर 2024 में Flipkart के जरिए बाइकों की बिक्री शुरू की थी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

अब Amazon के जरिए कंपनी देश के 40 शहरों में अपनी बाइकों की पेशकश कर रही है और त्योहारों के मौसम में इसे 100 से ज्यादा शहरों तक ले जाने की योजना है।

ऑनलाइन खरीद की प्रक्रिया आसान

ग्राहक अब अपनी मनपसंद Jawa या Yezdi बाइक को पूरी तरह ऑनलाइन चुन और बुक कर सकते हैं:

Amazon या Flipkart पर बाइक की एक्स-शोरूम कीमत का पेमेंट करें।

नजदीकी डीलरशिप से बुकिंग कन्फर्म करें और ऑन-रोड कीमत का भुगतान वहीं करें।

बाइक की रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस प्रक्रिया पूरी करें।

डीलर से बाइक की डिलीवरी लेकर घर ले जाएं अपनी नई बाइक।

Amazon ऑफर

Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर 5% कैशबैक (केवल Prime मेंबर्स के लिए)

आसान EMI विकल्प

Flipkart ऑफर

24 महीने की नो-कॉस्ट EMI

चुनिंदा कार्ड्स पर ₹4,000 तक का कैशबैक

एक्सक्लूसिव फाइनेंस और इंश्योरेंस पैकेज

Jawa Yezdi Ownership Assurance प्रोग्राम

Jawa Yezdi का Ownership Assurance प्रोग्राम ग्राहकों को एक बेहतरीन आफ्टर-सेल्स एक्सपीरियंस देने के लिए कई खास फायदे लेकर आया है। इसमें 4 साल या 50,000 किमी की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जिसे चाहें तो 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

इसके अलावा, ग्राहक 6 साल के अंदर कभी भी 2 साल की Anytime Warranty ले सकते हैं। कंपनी 1 साल की फ्री रोडसाइड असिस्टेंस भी दे रही है, जिसे 8 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, 5 साल का AMC (Annual Maintenance Contract) पैकेज भी उपलब्ध है, जिससे बाइक की मेंटेनेंस को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ती।

कौन-कौन सी बाइक ऑनलाइन उपलब्ध हैं?

Amazon और Flipkart पर उपलब्ध मॉडल्स:

Jawa 350

Jawa 42

Jawa 42 FJ

Jawa 42 Bobber

Jawa Perak

Yezdi Adventure (सिंगल हेडलाइट)

Amazon पर एक्स्ट्रा:

Yezdi Scrambler

कंपनी इस समय 30 से ज्यादा शहरों के 40 से ज्यादा डीलर Amazon और Flipkart पर एक्टिव हैं। कंपनी जल्द ही और शहरों में यह सुविधा बढ़ाने जा रही है। इसके अलावा, Jawa Yezdi के देशभर में 450+ टचपॉइंट्स पहले से ही मौजूद हैं, जिससे बिक्री और सर्विस दोनों ही आसानी से उपलब्ध हैं।