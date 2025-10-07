Vivo V60e: वीवो (Vivo) ने भारत में आज अपना नया स्मार्टफोन Vivo V60e को लॉन्च कर दिया है। यह फोन खासतौर पर कैमरा और परफॉर्मेंस पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका 200 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-क्लियर कैमरा, दमदार 6500mAh की बैटरी और IP68/IP69 रेटिंग वाली मजबूत बॉडी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कीमत

₹29,999 - 8GB RAM + 128GB स्टोरेज

₹31,999 - 8GB RAM + 256GB स्टोरेज

₹33,999 - 12GB RAM + 256GB स्टोरेज

यह फोन 10 अक्टूबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और आप इसे Vivo की आधिकारिक वेबसाइट, Flipkart, Amazon और ऑफलाइन स्टोर्स से खरीद सकते हैं। इसके अलावा, प्री-बुकिंग अभी भी चालू है, जिसमें बैंक ऑफर्स, EMI प्लान और बंडल डील्स का भी फायदा उठाया जा सकता है।

कैमरा

Vivo V60e का कैमरा सेटअप काफी दमदार है। इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो f/1.88 अपर्चर और OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन) सपोर्ट के साथ आता है। यह 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है।

इसमें मल्टी-फोकल पोर्ट्रेट मोड की सुविधा भी है, जिससे यूज़र्स 85mm क्लोज-अप, 50mm क्लासिक, 23mm वाइड और 35mm स्ट्रीट-स्टाइल शॉट्स ले सकते हैं। फ्रंट में 50MP का 'आई एएफ ग्रुप सेल्फी' लेंस दिया गया है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है।

डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी

Vivo V60e का डिजाइन देखने में जितना स्टाइलिश है, मजबूती के मामले में भी उतना ही दमदार है। इसे IP68 और IP69 की रेटिंग मिली है, मतलब ये फोन 1.5 मीटर गहरे पानी में 2 घंटे तक भी खराब नहीं होगा और धूल-मिट्टी से भी पूरी तरह से सुरक्षित है।

इसकी बॉडी में Diamond Shield Glass लगाया गया है, जो पहले वाले वर्जन के मुकाबले चार गुना ज्यादा मजबूत है। फोन में 6.77 इंच का क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, जो देखने में काफी प्रीमियम लगता है। इसकी मोटाई सिर्फ 7.49mm है और वजन 190 ग्राम, यानी हाथ में पकड़ना आसान और हल्का भी लगता है।

बैटरी और चार्जिंग

फोन में में 6,500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 90W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Vivo V60e में MediaTek Dimensity 7360 Turbo प्रोसेसर दिया गया है, जो स्मूथ और फास्ट परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। फोन में 12GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज का सपोर्ट है।

कंपनी ने इसमें Funtouch OS 15 दिया गया है, जो Android 15 पर आधारित है। यूजर्स को 3 साल के Android अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेगा। हालांकि, फिलहाल इसमें OriginOS 16 नहीं है।

advertisement

भर-भर कर एआई फीचर्स

इसमें कई AI फीचर्स भी दिए गए हैं जैसे AI Festival Portrait, AI Four-Season Portrait, Indian Wedding Style Studio, AI Reflection Erase और Wedding Vlog Creator।

इसके अलावा Gemini Assistant के जरिए AI Captions, Smart Call Assistant, Transcript Assist और Note Assist जैसे स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं।