फोन तो मिला नहीं, पैसे भी नहीं लौटे - Flipkart की सेल में Pre-Reserve Pass पर मचा बवाल
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स Flipkart पर आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी ने Big Billion Days सेल में Pre-Reserve Pass के नाम पर उन्हें गुमराह किया और पैसे लेकर भी प्रॉडक्ट नहीं दिया।
ई-कॉमर्स साइट Flipkart एक बार फिर विवादों में है। मामला iPhone 16 Pro से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स Flipkart पर आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी ने Big Billion Days सेल में Pre-Reserve Pass के नाम पर उन्हें गुमराह किया और पैसे लेकर भी प्रॉडक्ट नहीं दिया।
क्या है पूरा मामला?
Flipkart ने सेल से पहले एक नया फॉर्मेट पेश किया - 'Pre-Reserve Pass', जिसकी कीमत ₹5,000 थी। कंपनी का दावा था कि इस पास को खरीदने वाले यूजर्स को iPhone 16 Pro डिस्काउंटेड रेट पर मिलेगा। सुनने में ये डील शानदार लगी, और हजारों लोगों ने बिना देर किए इस पास को खरीद भी लिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ खुशकिस्मत लोगों को सच में iPhone 16 Pro करीब 70 हजार रुपये में मिल भी गया। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ इस उम्मीद में रह गए कि शायद उन्हें भी फोन मिलेगा।
जिन्हें फोन नहीं मिला, उनका कहना है कि Flipkart ने ना तो उन्हें फोन दिया, ना ही 5,000 रुपये वापस किए।
ऑर्डर कैंसिल की भी मिल रही शिकायतें
कुछ यूजर्स ने यहां तक बताया कि उन्होंने iPhone 16 Pro ऑर्डर कर लिया था, लेकिन बाद में Flipkart ने बिना किसी वजह के ऑर्डर कैंसिल कर दिया। कुछ मामलों में फोन यूजर के पास आने ही वाला था, तभी ऑर्डर रद्द कर दिया गया।
एक्स (पहले ट्विटर) पर कई यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिसमें बताया गया है कि Flipkart ने अपने Terms & Conditions में पहले से लिखा था कि ₹5,000 वाला Pre-Reserve Pass 'non-refundable और non-cancellable' है। मतलब अगर आपने पैसे दे दिए और 48 घंटे के अंदर फोन नहीं खरीदा, तो पैसे गए।
यूजर अभिषेक यादव ने लिखा कि जिन्हें फोन नहीं मिला, उनके ₹5,000 पूरी तरह से डूब गए।
कितना बड़ा नुकसान?
अब सोचिए, अगर लाखों लोगों ने ये पास खरीदा और सिर्फ चंद लोगों को ही फोन मिला, तो Flipkart ने केवल पास बेचकर ही करोड़ों रुपये कमा लिए। वहीं, ज्यादातर यूजर्स को कुछ नहीं मिला।
कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि कम से कम ₹5,000 का क्रेडिट ही दे दिया जाता ताकि कोई और प्रोडक्ट खरीदने में वो पैसे इस्तेमाल हो पाते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
X (Twitter) पर लोग Flipkart के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस करने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि कंपनी ने जानबूझकर लोगों से पैसे लिए और बदले में कुछ नहीं दिया - ये पूरी तरह से अनफेयर प्रैक्टिस है।