Bihar Assembly Election Dates: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि राज्य में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

चुनाव आयोग ने साफ किया कि यह चुनाव पूरे पारदर्शिता और कानून-व्यवस्था को बनाए रखते हुए संपन्न कराए जाएंगे। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7.43 करोड़ है, जिनमें से लगभग 14 लाख पहली बार वोट डालेंगे। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है।

छठ पूजा के बाद मतदान

चुनाव आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों की मांग को स्वीकार करते हुए चुनाव की तारीखें छठ पूजा के बाद रखी हैं। छठ बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है, और इससे पहले चुनाव कराने से परहेज किया गया है। इस बार छठ 25-28 अक्टूबर तक है।

मुख्य राजनीतिक दलों की स्थिति

इस बार का चुनाव कड़ा मुकाबले वाला होने जा रहा है। सत्तारूढ़ NDA, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) कर रही है और जिसमें भाजपा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM), विकासशील इंसान पार्टी (VIP) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) जैसे घटक शामिल हैं, सत्ता में वापसी की कोशिश में है।

वहीं, विपक्ष की ओर से महागठबंधन मैदान में है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल हैं। यह गठबंधन युवा रोजगार, सामाजिक कल्याण और जातीय समावेशन को मुख्य मुद्दा बना रहा है।

चुनावी तैयारियां और सुरक्षा

चुनाव आयोग ने बाढ़ प्रभावित और संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) की तैनाती समय से पहले की जाएगी। सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।

EVM की टेस्टिंग, पोलिंग स्टाफ का प्रशिक्षण, और दूरदराज क्षेत्रों में परिवहन व बाढ़ प्रबंधन को प्राथमिकता दी जा रही है। आदर्श आचार संहिता की निगरानी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है।

इस बार कई नई व्यवस्थाएं

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार चुनाव प्रक्रिया में कई नई चीजें देखने को मिलेंगी:

EVM पर उम्मीदवारों की फोटो अब रंगीन और बड़े फॉन्ट में दिखाई देंगी

बूथ स्तर के अधिकारी आधिकारिक ID कार्ड के साथ पहचान योग्य होंगे

मोबाइल फोन बूथ के बाहर जमा करने होंगे

हर पोलिंग स्टेशन पर 100% वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी

बिहार की राजनीतिक स्थिति

बिहार की राजनीति गठबंधनों और बदलते समीकरणों के लिए जानी जाती है। पिछले दो दशकों में राज्य ने NDA और RJD के नेतृत्व वाले गठबंधनों को बारी-बारी से सत्ता में लाया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की JDU ने कभी भाजपा तो कभी विपक्ष के साथ मिलकर सरकार बनाई है। वहीं, RJD का आधार यादव और मुस्लिम मतदाता रहे हैं। BJP ने शहरी और सवर्ण वर्ग में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।

2020 विधानसभा चुनाव की स्थिति

पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में NDA गठबंधन ने 125 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। इसमें BJP को 74, JDU को 43, और HAM व VIP को 4-4 सीटें मिली थीं।

महागठबंधन को कुल 110 सीटें मिली थीं, जिसमें RJD 75, कांग्रेस 19, और वाम दलों को 16 सीटें मिली थीं। हालांकि RJD सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी।

बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 2 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) और 38 सीटें अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित हैं।