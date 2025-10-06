FMCG Stock to BUY: दिग्गज एफएमसीजी कंपनी मैरिको (Marico) के शेयर पर ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने बुलिश रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट कंपनी द्वारा जारी किए गए Q2 FY26 के बिजनेस अपडेट के बाद आई है।

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी की हालिया प्री-क्वार्टर अपडेट एक और मजबूत तिमाही की ओर इशारा करती है। GST से जुड़ी बाधाओं के बावजूद कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 30% रही है, जो हमारे अनुमानित 28% से बेहतर है। इसका मुख्य कारण VAHO (Value Added Hair Oils) में उम्मीद से बेहतर ग्रोथ और Parachute की वॉल्यूम में कम गिरावट है। हालांकि, EBITDA और PAT ग्रोथ सीमित रहने की संभावना है क्योंकि कॉपरा (नारियल) की कीमतों में तेज बढ़ोतरी और ब्रांड पर बढ़ते निवेश से लागत बढ़ी है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

जेएम फाइनेंशियल ने आगे कहा कि Marico ने अपने कोर पोर्टफोलियो में मजबूत प्राइसिंग पावर दिखाया है, लेकिन FY26 में खासकर पहली छमाही में, कॉपरा की कीमतों में असामान्य ग्रोथ मुनाफे पर असर डाल सकती है।

ब्रोकरेज ने कहा कि आगे चलकर मार्जिन प्रेशर में कमी आने की उम्मीद है क्योंकि: (a) कॉपरा की कीमतें अपनी ऊंचाई से लगभग 10% नीचे आ चुकी हैं, जिससे दूसरी छमाही में राहत मिल सकती है, (b) VAHO पोर्टफोलियो की रिकवरी हो रही है, जो बेहतर मार्जिन देता है, और (c) फूड्स और प्रीमियम पर्सनल केयर जैसी नई कैटेगरीज में बेहतर एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो अब भारत की कुल बिक्री का लगभग 22% हिस्सा हैं और EBITDA स्तर पर ब्रेकईवन पर पहुंच चुकी हैं।

ब्रोकरेज ने कहा कि अगर कंपनी इस रणनीति को सफलतापूर्वक लागू करती है, तो EBITDA ग्रोथ में सुधार संभव है, जिससे FY25-28 के दौरान अनुमानित करीब 13% की CAGR ग्रोथ हो सकती है। इससे मौजूदा मार्जिन अनुमानों में भी संभावित बढ़त आ सकती है।

Marico Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस अगले 12 महीने के लिए 825 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने 711 रुपये को CMP मानते हुए 16% के अपसाइड की संभावना जताई है।