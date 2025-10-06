Telecom Stocks: ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने सितंबर तिमाही में टेलीकॉम कंपनियों से मामूली सीक्वेंशियल ग्रोथ की उम्मीद जताई है। ब्रोकरेज का कहना है कि ARPU (एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर) और रेवेन्यू में हल्की बढ़त देखने को मिल सकती है, इसकी वजह यह हो सकती है कि कुछ यूजर्स ने अपने प्लान अपग्रेड किए हैं और इस तिमाही में एक दिन ज्यादा भी था, जिससे थोड़ा फायदा हुआ है।

ब्रोकरेज की सिफारिशें

Bharti Airtel - Buy, टारगेट प्राइस ₹2,240

Bharti Hexacom - Buy, टारगेट प्राइस ₹2,000

Tata Communications - Buy, टारगेट प्राइस ₹2,000

Vodafone Idea - Add, टारगेट प्राइस ₹9.50

Indus Towers - Reduce, टारगेट प्राइस ₹340

Reliance Jio पर पॉजिटिव व्यू

जेएम फाइनेंशियल ने Reliance Jio पर भी बुलिश रुख बनाए रखा है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि कंपनी अगले 3-5 वर्षों में वायरलेस ARPU में 13% CAGR की वृद्धि दर्ज कर सकती है, जिसे टैरिफ हाइक, प्रीमियमाइजेशन और 5G अपनाने का समर्थन मिलेगा। ब्रोकरेज का अनुमान है कि सितंबर तिमाही (Q2FY26) में जियो का ARPU 1.1% बढ़कर ₹211 तक पहुंच सकता है। इसके अलावा, करीब 70 लाख नए यूजर्स के जुड़ने से कंपनी का रेवेन्यू तिमाही-दर-तिमाही 2.4% और EBITDA तिमाही-दर-तिमाही 2.5% बढ़ सकता है।

Bharti Airtel

ब्रोकरेज ने कहा कि भारती एयरटेल की सितंबर तिमाही (Q2FY26) में प्रदर्शन अच्छा रहने की उम्मीद है। कंपनी का ARPU (प्रति यूजर औसत कमाई) तिमाही-दर-तिमाही 1.6% बढ़कर ₹254 तक पहुंच सकता है। इस दौरान मोबाइल ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या में भी 72 लाख की बढ़त देखी गई है, जिससे वायरलेस रेवेन्यू में लगभग 2% की ग्रोथ हो सकती है। साथ ही, कंपनी का EBITDA भी इसी अवधि में 2.1% की तिमाही ग्रोथ के साथ बढ़ने का अनुमान है।

Bharti Hexacom

भारती हेक्साकॉम की सितंबर तिमाही में भी स्थिर प्रदर्शन की उम्मीद है। कंपनी का ARPU तिमाही-दर-तिमाही 1.6% बढ़कर ₹250 तक पहुंच सकता है। इस दौरान मोबाइल ब्रॉडबैंड (MBB) सब्सक्राइबर बेस में 7 लाख नए यूजर्स जुड़े हैं, जिससे कंपनी के ऑपरेशनल प्रदर्शन को सपोर्ट मिला है। EBITDA में भी लगभग 2% की तिमाही बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

Vodafone Idea

वोडाफोन आइडिया को लेकर ब्रोकरेज ने अपनी रेटिंग को ‘Hold’ से अपग्रेड कर ‘Add’ कर दिया है, और शेयर का टारगेट प्राइस ₹9.50 तय किया है। सितंबर तिमाही में कंपनी का ARPU 1.2% बढ़कर ₹167 तक पहुंचने का अनुमान है। रेवेन्यू में 0.8% और EBITDA में 1.1% की तिमाही ग्रोथ की उम्मीद है।

हालांकि कुल नेट सब्सक्राइबर बेस में करीब 5 लाख की गिरावट हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मोबाइल ब्रॉडबैंड (MBB) सब्सक्राइबर में लगभग 10 लाख की बढ़त संभव है, जो कंपनी के डेटा यूजर्स पर फोकस को दर्शाता है।

Indus Towers

इंडस टावर्स को लेकर ब्रोकरेज ने ‘Reduce’ की रेटिंग दी है और शेयर का टारगेट प्राइस ₹340 तय किया है। सितंबर तिमाही में कंपनी के नेट टेनेन्सी एडिशन में सुधार देखा जा सकता है, जो 5,800 से बढ़कर 6,100 हो सकता है। EBITDA में मामूली 0.3% की रिपोर्टेड ग्रोथ और 2.4% की एडजस्टेड ग्रोथ की संभावना है। हालांकि, औसत रेंटल में 0.3% की तिमाही गिरावट आ सकती है, जिसका कारण सेकंड टेनेन्सी पर मिलने वाला शेयरिंग डिस्काउंट बताया जा रहा है।

Tata Communications

टाटा कम्युनिकेशंस की सितंबर तिमाही में रेवेन्यू में 1.2% और EBITDA में 1.8% की तिमाही-दर-तिमाही ग्रोथ की संभावना है। हालांकि, कंपनी का कोर कनेक्टिविटी सेगमेंट SAARC क्षेत्र में जारी रिकवरी से जुड़ी चुनौतियों से प्रभावित रह सकता है, जिससे इस हिस्से में प्रदर्शन सीमित रह सकता है।