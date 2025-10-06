Tata Capital IPO: टाटा ग्रुप की नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, टाटा कैपिटल लिमिटेड (Tata Capital Ltd.) का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्श के लिए खुल चुका है। निवेशक इसे बुधवार 8 अक्टूबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं।

₹15,511.87 करोड़ रुपये के इस मेनबोर्ड आईपीओ में कंपनी 21 करोड़ इक्विटी शेयर्स की पेशकश फ्रेश इश्यू के जरिए कर रही है जिसके जरिए कंपनी ₹6,846 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए कंपनी 26.58 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेगी जिसके जरिए कंपनी ₹8,665.87 करोड़ जुटाना चाहती है।

Tata Capital IPO Details

कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹310-₹326 तय किया है और 46 शेयरों का एक लॉट तय किया है। इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम ₹14,996 का निवेश करना होगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग सोमवार 13 अक्टूबर को BSE और NSE पर हो सकती है। इस इश्यू का अलॉटमेंट गुरुवार 9 अक्टूबर को हो सकता है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार MUFG Intime India Pvt.Ltd है।

Tata Capital IPO GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का जीएमपी आज सुबह 9:29 बजे तक ₹7.5 है।

एंकर निवेश और वैल्यूएशन

Tata Capital ने पहले ही ₹4,641.8 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें LIC, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, Nomura, Government Pension Global Fund जैसे बड़े नाम शामिल हैं। मौजूदा वैल्यूएशन के अनुसार, कंपनी का मार्केट कैप ₹1.38 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है।

FY25 की पहली तिमाही में कंपनी ने ₹1,040.93 करोड़ का नेट प्रॉफिट और ₹7,691.65 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया था। FY24-25 में कंपनी का वार्षिक मुनाफा ₹3,655 करोड़ रहा।

सब्सक्राइब करें या नहीं?

Anand Rathi, Canara Bank Securities, Arihant Capital, SMIFS, Kunvarji Finserv और Lakshmishree Investment ने इसे लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। इनका मानना है कि कंपनी का मजबूत ब्रांड, विविध लोन पोर्टफोलियो और डिजिटल विस्तार की रणनीति इसे भविष्य में लाभदायक बना सकती है।

वहीं Ventura, BP Equities, Aditya Birla Money, LKP Securities और Mehta Equities ने भी सब्सक्राइब की सिफारिश की है, खासतौर पर कंपनी की सुदृढ़ फंडिंग प्रोफाइल और स्थिर एसेट क्वालिटी को देखते हुए, जो इसे लंबी अवधि के निवेश के लिए आकर्षक बनाते हैं।

दूसरी ओर, Chola Securities और KR Choksey Finserv ने न्यूट्रल रुख अपनाया है, उनका मानना है कि वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है और आगे चलकर मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है।