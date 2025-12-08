52 Week High से 48% गिरे Cochin Shipyard, Mazagon Dock, BEML सहित ये डिफेंस शेयर्स! चेक करें लेटेस्ट टारगेट
Cochin Shipyard, Mazagon Dock, BEML, Apollo Micro, Zen Technologies, Paras Defence अपने 52 Week High से 30%-48% तक गिर चुके हैं।
Defence Stocks: डिफेंस सेक्टर के प्रमुख शेयर्स Cochin Shipyard, Mazagon Dock, BEML, Apollo Micro, Zen Technologies, Paras Defence अपने 52 Week High से 30%-48% तक गिर चुके हैं। एक्सपर्ट के अनुसार, हाई वैल्यूएशन पर प्रॉफिट बुकिंग, सुस्त Q2 नतीजे और ग्लोबल तनावों में कमी से रिस्क प्रीमियम घटने ने निवेशक इंटरेस्ट को कमजोर किया है।
Zen Technologies
ये स्टॉक अपने 52 Week High से करीब 49% गिरा है और मौजूदा सत्र में अपने इंट्राडे लो 1341.50 रुपये तक गया है। तीन साल में 591% और पांच साल में 1474% का रिटर्न देने वाला यह स्टॉक अभी अपने मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है।
Bonanza Portfolio के ड्रमिल विठलानी ने कहा कि शेयर ₹1,345-1,400 के बीच साइडवेज वीक पैटर्न में अटका है। SMC Global के शितिज गांधी के अनुसार, सिमेट्रिकल ट्रायंगल टूटने से भालुओं का नियंत्रण बढ़ा है और ₹1,320-1,300 अगला सपोर्ट एरिया है।
Cochin Shipyard
यह शेयर अपने 52 Week High से करीब 36% नीचे है। इसने आज अपना इंट्राडे लो 1603.05 रुपये बनाया है। दो साल में 156% और तीन साल में 411% चढ़ने वाला यह स्टॉक अब सभी मूविंग एवरेज के नीचे है।
विठलानी ने इसे 'क्लियर डाउनट्रेंड' बताया है और कहा कि RSI 34.99 तक फिसल चुका है। प्रमुख सपोर्ट ₹1,600 और ₹1,400 पर हैं।
Choice Broking के आकाश शाह ने कहा कि स्टॉक ₹1,600-1,610 पर टिके रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिकवरी के संकेत कमजोर हैं। गांधी के अनुसार, स्टॉक एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है; ₹1,640-1,650 टूटने पर ₹1,580-1,550 का रास्ता खुल सकता है।
Mazagon Dock
यह शेयर अपने 52 Week High से करीब 34% नीचे है। इसने आज अपना इंट्राडे लो 2454.70 रुपये बनाया है। विठलानी ने कहा कि RSI 31.24 तक गिरा है और ₹2,590 सपोर्ट टूटने से कमजोरी बढ़ी है। अगला सपोर्ट ₹2,450 और ₹2,200 पर है।
शाह ने चेतावनी दी कि ₹2,480-2,450 रजिस्टेंस एरिया है; इसके नीचे ₹2,350-2,300 तक गिरावट संभव है। गांधी ने कहा कि डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकडाउन और 200-day एवरेज के नीचे ट्रेडिंग से स्टॉक 'वीक जोन' में है।
BEML
यह शेयर अपने 52 Week High से करीब 33% नीचे है। इसने आज अपना इंट्राडे लो 1634.75 रुपये बनाया है। इसका RSI 20.18 पर है, जो ओवरसोल्ड स्थिति दिखाता है। विठलानी ने कहा कि स्टॉक ₹1,900 सपोर्ट गंवा चुका है; आगे ₹1,635 और ₹1,500 की ओर फिसल सकता है।
गांधी ने इसे 'बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न' का ब्रेकडाउन बताया। शाह ने कहा कि ₹1,600-1,580 महत्वपूर्ण बेस है; इसके नीचे गिरावट ₹1,500-1,480 तक बढ़ सकती है।
Apollo Micro Systems
यह शेयर अपने 52 Week High से करीब 30% नीचे है। इसने आज अपना इंट्राडे लो 248.85 रुपये बनाया है। विठलानी के अनुसार, स्टॉक ₹245-250 सपोर्ट पर टिका है; इसके नीचे ₹225 तक कमजोरी बढ़ सकती है। रिकवरी के लिए ₹275 और फिर ₹300 पर रजिस्टेंस है।
Paras Defence
यह शेयर 3 साल में 448% उछाल के बाद अब 31.56% टूट चुका है। विठलानी ने कहा कि ₹660-670 सपोर्ट जोन है; इसके नीचे क्लोजिंग ₹630 की ओर धकेल सकती है।