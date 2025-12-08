इंडिगो में उथल-पुथल जारी, लगातार सातवें दिन टूटा शेयर; आज 7% गिरा भाव - ब्रोकरेज की राय बंटी

IndiGo Share Price: लो कॉस्ट कैरियर, InterGlobe Aviation (IndiGo) के शेयरों में सोमवार को 7% तक गिरावट आई, जिससे गिरावट का सिलसिला लगातार 7 सत्रों तक बढ़ गया। यह गिरावट उस समय आया जब एयरलाइन ने रविवार को 650 से अधिक उड़ानें रद्द कीं, हालांकि कंपनी ने संचालन के धीरे-धीरे स्थिर होने का दावा किया।

खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 11:03 बजे तक बीएसई पर 6.54% या 351.30 रुपये गिरकर 5020 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.25% या 335.50 रुपये टूटकर 5,035 रुपये पर कारोबार कर रहा था। स्टॉक आज अपने इंट्राडे लो ₹5,015 तक पहुंच गया और सात दिनों में कुल गिरावट 15.27% रही।

ब्रोकरेज की राय बंटी

UBS ने Buy रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस ₹6,350 का दिया है।

Jefferies ने कहा कि IndiGo शेड्यूल फिर से संतुलित कर रही है और 15 दिसंबर तक सामान्य स्थिति होने की उम्मीद है। जेफरिज ने भी Buy कॉल के साथ ₹7,025 का टारगेट दिया है।

Investec ने स्थिति को 'Bad just goes worse' कहते हुए टारगेट प्राइस घटाकर ₹4,040 कर दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि एयरलाइन को 10 फरवरी 2026 तक नए FDTL मानकों का पालन करना होगा।

घरेलू ब्रोकरेज JM Financal ने चेतावनी दी कि मौजूदा उथल-पुथल कुछ स्थायी लागत दबाव छोड़ सकती है। इसी बीच, Bloomberg की एक रिपोर्ट में कहा गया कि DGCA ने IndiGo के सीईओ पीटर एल्बर्स से उड़ान-रद्दीकरण पर स्पष्टीकरण मांगा है।

एयरलाइन ने खुलासा किया कि संकट से निपटने के लिए उसने Crisis Management Group (CMG) बनाई है, जिसमें चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता, बोर्ड निदेशक ग्रेग सैरट्स्की, माइक व्हिटेकर, अमिताभ कांत और सीईओ एल्बर्स शामिल हैं। CMG का उद्देश्य नेटवर्क में देरी और रद्दीकरण को कम करना और संचालन को तेजी से सामान्य करना है।

IndiGo के पास 400 से अधिक विमान, प्रतिदिन 2,300 से अधिक उड़ानें, 90+ घरेलू और 45 अंतरराष्ट्रीय गंतव्य हैं। एयरलाइन ने 2024 में 58 विमान जोड़े और FY25 में 118 मिलियन यात्रियों को सेवा दी हैं।