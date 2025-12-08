Suzlon Energy Share Price Target: सोमवार को शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच दिग्गज ब्रोकरेज फर्म, Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) ने रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक, सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) पर ‘Buy’ रेटिंग देते हुए ₹74 का टारगेट प्राइस तय किया है जो मौजूदा स्तरों से 43% ऊपर है।

MOFSL ने ₹74 का टारगेट प्राइस FY28 के अनुमानित लाभ पर 30x PE मल्टीपल लगाकर निकाला है, जो सुजलॉन के ऐतिहासिक दो-साल के फॉरवर्ड मल्टीपल के अनुसार है।

ब्रोकरेज फर्म ने 4-5 दिसंबर को सुजलॉन मैन्युफैक्चरिंग डे में हिस्सा लिया था और इस दौरान ब्रोकरेज ने कंपनी के पुदुच्चेरी वाले प्लांट का निरीक्षण किया और कंपनी के को-फाउंडर एवं वाइस-चेयरमैन गिरिश टांटी और सीईओ जेपी चलसानी से बातचीत की। इसी आधार पर ब्रोकरेज ने यह टारगेट दिया है।

ब्रोकरेज ने जोड़ा कि भारत की रिन्यूएबल क्षमता FY25 के 180 GW से 2047 तक 1,600 GW पहुंच सकती है, जबकि विंड क्षमता 53 GW से 400 GW के करीब पहुंचने का अनुमान है।

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि केंद्र के रिन्यूएबल एनर्जी नीलामियों में सुस्ती से निकट अवधि की ऑर्डर बुक पर महत्वपूर्ण असर नहीं पड़ेगा।

कंपनी ने दोहराया कि उसके टरबाइन प्लेटफॉर्म 12-18 महीनों में जरूरी प्रमाणन और ग्रिड-कोड बदलावों के साथ निर्यात-तैयार हो सकते हैं, वह भी बिना बड़े कैपेक्स निवेश के। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार, भारत 2030 तक ग्लोबल सप्लाई चेन का 10% और 2035 तक 20% हिस्सा बन सकता है।

सुजलॉन का अनुमान है कि FY28 तक भारत हर साल 10 GW विंड क्षमता जोड़ सकता है, जबकि FY26 में यह रन-रेट 6.5-7 GW रहेगा।

पुदुच्चेरी का प्लांट वर्तमान में 2.8 GW एनुअल क्षमता से लैस है, लेकिन इसका सिर्फ एक-तिहाई हिस्सा उपयोग होता है। एक शिफ्ट में प्रतिदिन एक सेट का उत्पादन होता है, जो तीन-शिफ्ट मॉडल में 1,500 नौकरियों तक बढ़ सकता है।

भारत की आंकी गई कुल विंड क्षमता 1,142 GW है, जबकि इंस्टॉल्ड बेस केवल 52 GW है। मौजूदा 24.4 GW फर्म ऑर्डर्स में सुजलॉन का हिस्सा 6.2 GW है। कंपनी EPC गतिविधि को FY28 तक 20% से बढ़ाकर 50% करने की योजना में है।

Suzlon Energy Share Price

खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:14 बजे तक बीएसई और एनएसई पर 2.03% या 1.05 रुपये चढ़कर 52.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।