शेयर स्वैप डील पर ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक को मंजूरी; आईटी स्टॉक में तेजी - Details

IT Stock: स्मॉल कैप आईटी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) का शेयर आज निवेशकोंं के रडार पर है। दरअसल कंपनी ने बीते रविवार को अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी जिसके बाद आज स्टॉक हरे निशान पर कारोबार कर रहा है।

सुबह 10:31 बजे तक शेयर बीएसई पर 0.48% या 0.10 रुपये चढ़कर 21.06 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे शेयरों की अदला-बदली (Share Swap) के जरिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से M/s AIS Anywhere को अधिग्रहित करने के लिए दर्ज की गई एप्लिकेशन पर इन-प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है।

कंपनी ने बताया कि इसके तहत कुल 31,68,00,000 इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इनमें से 14,10,75,000 शेयर प्रमोटर जानकी यर्लगड्डा को और 17,57,25,000 शेयर गैर-प्रमोटर M/s Siraj Holdings LLC को दिए जाएंगे।

एक्सचेंज ने यह मंजूरी तो दे दी है, लेकिन यह मंजूरी शेयरों की लिस्टिंग के लिए नहीं है। लिस्टिंग के लिए कंपनी को अलग से सभी जरूरी नियमों और मंजूरियों का पालन करना होगा। कंपनी को यह भी सुनिश्चित करना है कि यह पूरा अलॉटमेंट कंपनियों के कानून, सेबी के सभी नियमों और गाइडलाइंस के अनुसार ही हो। साथ ही एक्सचेंज ने सलाह दी है कि अलॉटमेंट से पहले कंपनी अपने इंटरनल कंट्रोल मजबूत करे ताकि प्रस्तावित अलॉटियों द्वारा कंपनी के शेयरों में किसी भी तरह की गलत ट्रेडिंग या नियमों के उल्लंघन की स्थिति न बने।

हाल ही में मिला है बड़ा ऑर्डर

कंपनी ने हाल ही में अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे अमेरिका की कंपनी Stratos Forge Inc से एक बड़ा डेटा एनोटेशन और एआई ट्रेनिंग सर्विसेज का ऑर्डर मिला है। इससे पहले कंपनी ने करीब ₹18 करोड़ के एक पायलट प्रोजेक्ट को 96.68% की शानदार सटीकता के साथ पूरा किया था। इसी प्रदर्शन से प्रभावित होकर Stratos Forge ने अब लगभग ₹110.08 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट ब्लू क्लाउड को दिया है।