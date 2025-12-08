Tata Mutual Fund ने लॉन्च किया भारत का पहला मल्टी-कैप कंजम्प्शन इंडेक्स फंड, आज से खुला गया NFO - Details

Mutual Fund: टाटा एसेट मैनेजमेंट ने भारत का पहला मल्टी-कैप कंजम्प्शन इंडेक्स फंड- Tata BSE Multicap Consumption 50:30:20 Index Fund लॉन्च किया है। 50:30:20 स्ट्रक्चर- 50% लार्ज-कैप, 30% मिड-कैप, 20% स्मॉल-कैप में निवेश करता है।

यह ओपन-एंडेड स्कीम निवेशकों को बड़े, मिड और स्मॉल-कैप कंजम्प्शन कंपनियों में एक ही प्रोडक्ट के जरिए डायवरसिफाइ एक्सपोजर देती है। इस फंड का बेंचमार्क BSE Multicap Consumption 50:30:20 Index (TRI) है। इसका न्यू फंड ऑफर (NFO) 8 दिसंबर 2025 यानी आज से खुल चुका है जो 23 दिसंबर 2025 को बंद होगा। इस स्कीम की न्यूनतम निवेश राशि ₹5,000 है।

Tata AMC ने कहा कि भारत में कंजम्प्शन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल थीम बन चुका है जो देश के GDP में 60% से अधिक योगदान देता है। पारंपरिक कंजम्प्शन इंडेक्स बड़े-पैमाने पर लार्ज-कैप FMCG और ऑटो पर केंद्रित रहे हैं और उभरते सेक्टरों की तेजी को पकड़ने में अक्सर पीछे रह जाते हैं।

मुख्य व्यवसाय अधिकारी आनंद वर्दराजन ने कहा कि कंजम्प्शन भारत की लॉन्ग टर्म थीम है, लेकिन इसकी प्रकृति बुनियादी जरूरतों से आगे बढ़कर लाइफस्टाइल और ऐस्पिरेशनल स्पेंडिंग की ओर बढ़ रही है। जहां आज अमीर खर्च कर रहे हैं, वही कल मीडिल क्लास खर्च करेगा। लार्ज-कैप स्थिरता देते हैं, लेकिन असली वेल्थ क्रिएशन कैपेसिटी मिड और स्मॉल कैप में होती है, जहां क्विक कॉमर्स, ट्रैवल और डिजिटल एंटरटेनमेंट जैसे उभरते ट्रेंड मौजूद हैं।

फंड की खासियत

इस फंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें निवेश काफी फैला हुआ है। जहां आम तौर पर इंडेक्स फंड 90% से ज्यादा निवेश बड़े शेयरों (लार्ज-कैप) में करते हैं, वहीं यह फंड 50% निवेश मध्यम और छोटे शेयरों (मिड और स्मॉल-कैप) में करता है।

इसके अलावा, यह फंड कई अलग-अलग सेक्टर्स में निवेश करता है, जैसे ऑटो पार्ट्स, डिजिटल मनोरंजन, ट्रैवल सर्विस और इंटरनेट रिटेल जैसे नए उभरते उद्योग। यह फंड ‘न्यू एज’ उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, यानी ऐसे लोग जिनकी आमदनी बढ़ रही है और जो प्रीमियम उत्पादों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इससे भविष्य में बढ़ते उपभोग के ट्रेंड का फायदा मिलने की संभावना रहती है।

इस स्कीम में निवेशकों से कोई एंट्री लोड नहीं लिया जाता, यानी खरीदते समय कोई शुल्क नहीं लगता। लेकिन अगर निवेशक 15 दिनों के भीतर पैसे निकालते हैं, तो 0.25% एग्ज़िट लोड देना होगा।