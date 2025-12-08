सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने वाली इस कंपनी के स्टॉक में आ सकती है 48% की तेजी! चेक करें टारगेट

Waaree Energies Share Price: सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी, वारी एनर्जीज लिमिटेड (Waaree Energies Ltd) के स्टॉक में 48% की तेजी आ सकती है।

ब्रोकरेज फर्म Emkay Global ने Waaree Energies पर ‘Buy’ रेटिंग देते हुए मार्च 2027 तक ₹4,260 का टारगेट प्राइस तय किया है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 48% ऊपर है। ब्रोकरेज ने कंपनी के कोर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का वैल्यूएशन मार्च 2028 EV/Ebitda के 14 गुना पर किया।

ब्रोकरेज ने कहा कि Approved List of Models and Manufacturers (ALMM), बेसिक कस्टम ड्यूटी और घरेलू-कंटेंट जरूरतों जैसे नियामकीय कदमों ने भारत की सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत आधार दिया है।

Emkay के मुताबिक, सेक्टर का मुनाफा आगे चलकर मॉड्यूल से सेल, और फिर वेफर-इंगट मैन्युफैक्चरिंग की ओर शिफ्ट होने की संभावना है। हालांकि बुक मार्जिन और रिटर्न स्थिर रहने का अनुमान है। FY25-28 के दौरान कंपनी के राजस्व में 36%, Ebitda में 48% और एडजस्टेड PAT में 40% कंपाउंड ग्रोथ की उम्मीद है।

FY26-27 में बड़े पैमाने पर इंटीग्रेशन बढ़ने का अनुमान है। कंपनी के मॉड्यूल वॉल्यूम में 33% CAGR की संभावना है, जबकि Ebitda मार्जिन 23-24% के दायरे में स्थिर रह सकता है।

Waaree Energies बैटरी-एनर्जी-स्टोरेज सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मर, इन्वर्टर और इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में भी विस्तार कर रही है। यह विविध पोर्टफोलियो कंपनी की ग्राहक-वॉलेट शेयर बढ़ाने में मदद करेगा। Emkay ने 3.5 GWh बैटरी-स्टोरेज क्षमता के लिए कैपेक्स शामिल किया, हालांकि FY28 की कमाई इसमें नहीं जोड़ी गई।

भारत में FY26-28 के दौरान हर साल लगभग 30 GW AC सोलर इंस्टॉलेशन की संभावना है, जो 2030 तक 300 GW AC टारगेट के अनुसार है। इससे प्रति वर्ष 45 GW DC से अधिक मॉड्यूल और सेल मांग निकलती है। FY25 में घरेलू मॉड्यूल क्षमता 70 GW से अधिक थी, जो FY28 तक 200 GW तक पहुंच सकती है।

कंपनी मॉड्यूल क्षमता को 18.7 GW से 26.7 GW (FY26), सेल क्षमता को 5.4 GW से 15.4 GW (FY27) और वेफर-इंगट क्षमता को 10 GW (FY27) तक बढ़ा रही है। कुल कैपेक्स ₹11,800 करोड़ अनुमानित है, जिसमें 6 GW PLI प्रोजेक्ट शामिल हैं।

मॉड्यूल-सेल इंटीग्रेशन से लगभग 3 प्रतिशत अंक, जबकि वेफर-इंगट इंटीग्रेशन से 1-2 प्रतिशत अंक अतिरिक्त मार्जिन मिलने की संभावना है। जून 2026 से प्रभावी दूसरा ALMM सेल के लिए घरेलू-कंटेंट वाले ऑर्डर्स में भी 5-6 प्रतिशत अंक अतिरिक्त मार्जिन ला सकता है।

Waaree Energies Share Price

बीएसई पर स्टॉक सुबह 11:40 बजे तक एनएसई पर 0.47% या 13.50 रुपये चढ़कर 2,884.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.31% या 8.95 रुपये तेजी के साथ 2883 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।