iPhone 17 सहित इन एप्पल प्रोडक्ट पर मिल रहा है 10,000 रुपये तक का डिस्काउंट! चेक करें डील्स

Apple Offers: एप्पल ने ग्लोबल हॉलिडे सीजन की शुरुआत के साथ भारत में अपने डिवाइसेज पर ₹10,000 तक के डिस्काउंट ऑफर पेश किए हैं। कंपनी ने बताया कि कीमतों में सीधी कटौती नहीं की गई है; ज्यादातर प्रॉफिट बैंक कार्ड ऑफर्स के रूप में मिलेंगे।

अच्छी बात यह है कि पुराने एप्पल मॉडल, जिनकी कीमतें हर नए लॉन्च के बाद घटती हैं पहले से ही Apple India साइट पर कम दामों पर उपलब्ध हैं। Apple Watch खरीदने वालों को 3 महीने का Apple Music फ्री, और किसी भी Apple डिवाइस की खरीद पर 3 महीने का Apple TV+ फ्री मिलेगा।

Apple.in पर उपलब्ध ऑफर्स के अनुसार, 13-इंच MacBook Air M4 पर ₹10,000 इंस्टेंट कैशबैक है, जिससे लॉन्च प्राइस ₹99,900 घटकर प्रभावी कीमत ₹89,900 रह जाती है।

यह ऑफर ICICI, Axis और American Express कार्ड पर लागू है। यही कैशबैक 14-इंच और 16-इंच MacBook Pro M4 पर भी मिलता है। 14-इंच मॉडल ₹1,69,900 से ₹1,59,900, और 16-इंच M4 Pro ₹2,49,900 से ₹2,39,900 हो जाता है।

Vijay Sales कुछ MacBook मॉडलों पर Apple की तुलना में ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। MacBook Air M4 (16GB/256GB) यहां ₹91,900 में मिल रहा है, और यदि ग्राहक SBI या ICICI बैंक कार्ड से भुगतान करते हैं, तो उन्हें ₹10,000 का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है। इस तरह इसकी प्रभावी कीमत घटकर ₹81,900 हो जाती है, यानी कुल ₹18,000 की बचत। हालांकि, MacBook Pro पर ऐसी अतिरिक्त छूट नहीं मिल रही है।

iPhone 17 सीरीज के लिए Apple की वेबसाइट (Apple.in) ₹5,000 का कैशबैक दे रही है। फिलहाल iPhone 17 का स्टैंडर्ड मॉडल Croma, Amazon, Flipkart और Vijay Sales पर आउट ऑफ स्टॉक है, ऐसे में खरीदारी के लिए Apple.in फिलहाल सबसे भरोसेमंद विकल्प है, भले ही यहां बैंक छूट सिर्फ ₹1,000 मिले। जैसे ही बाकी प्लेटफॉर्म पर स्टॉक उपलब्ध होगा, वहां बेहतर ऑफर मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

iPhone 17 Pro अभी लॉन्च कीमत ₹1,34,900 पर बेचा जा रहा है, और चुनिंदा बैंक कार्ड से भुगतान करने पर ₹5,000 का तुरंत कैशबैक मिल रहा है। iPhone 16 और iPhone 16 Plus के लिए Apple ₹4,000 की छूट दे रहा है, जबकि Flipkart, Reliance Digital और Vijay Sales जैसी वेबसाइटें इन मॉडलों पर ₹9,000 तक की अधिक छूट दे रही हैं।

अन्य डिवाइस पर भी ऑफर

Apple के अन्य डिवाइसों पर भी ऑफर मिल रहे हैं। Apple Watch Series 11 खरीदने पर ₹4,000 का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है, जबकि Apple Watch SE 3 पर ₹2,000 की छूट मिलती है।

AirPods Pro 3 और AirPods 4 पर ₹1,000 का कैशबैक उपलब्ध है। इसके अलावा, iPad Air (11 इंच और 13 इंच) पर ₹4,000 की छूट दी जा रही है, और iPad व iPad mini मॉडल पर ₹3,000 का ऑफ मिल रहा है। इन ऑफर्स के चलते कई Apple उत्पाद इस समय कम कीमत में खरीदे जा सकते हैं।