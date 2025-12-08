Harley-Davidson X440 T vs Royal Enfield Classic 350: 3 लाख के अंदर किस बाइक ने मारी बाजी? चेक करें डिटेल्स

Harley-Davidson X440 T vs Royal Enfield Classic 350: हार्ले-डेविडसन ने इंडिया के मिडलवेट क्रूजर मार्केट में नई X440 T उतारकर हलचल मचा दी है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.79 लाख रुपये रखी है, जिससे यह सीधे उस सेगमेंट को टारगेट करती है जहां अभी भी रॉयल एनफील्ड Classic 350 का बोलबाला है।

GST 2.0 के बाद Classic 350 और सस्ती हो गई है, इसलिए मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। दोनों बाइक्स रेट्रो रोडस्टर लुक देती हैं, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल अलग है।

Classic 350 अपने पुराने, सिंपल रेट्रो चार्म पर टिकी है, जबकि X440 T आधुनिक डिजाइन और हाई-टेक फीचर्स की वजह से अलग दिखती है।

X440 T का टॉप मॉडल Classic 350 के Chrome वेरिएंट से करीब 63,000 रुपये महंगा है। यही वजह है कि Classic 350 ज्यादा बड़े कस्टमर बेस को अपनी तरफ खींच लेती है, जबकि X440 T को कंपनी ने प्रीमियम बाइक के रूप में पेश किया है।

परफॉर्मेंस में कौन आगे?

परफॉर्मेंस में भी दोनों की पहचान साफ दिखती है। Harley X440 T में 440cc सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 27 hp और 38 Nm का टॉर्क देता है। 6-स्पीड गियरबॉक्स और 4000 RPM पर मिलने वाला ज्यादा टॉर्क इसे हाईवे पर ज्यादा तेज, स्टेबल और स्मूथ बनाता है।

दूसरी तरफ Classic 350 में 349cc J-सीरीज इंजन है, जो 20.2 hp और 27 Nm देता है। यह शहर में आसान राइड और हल्की हाईवे स्पीड के लिए बेहतर रहती है, लेकिन ताकत के मामले में Harley से पीछे रह जाती है।

हार्डवेयर में भी Harley ने बढ़त ली है। X440 T में 43mm KYB USD फ्रंट शॉक्स हैं, जो आमतौर पर हाई-परफॉर्मेंस बाइक्स में मिलते हैं। इसके 18-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर टायर इसे हाईवे पर ज्यादा ग्रिप और कॉन्फिडेंस देते हैं।

टेक्नोलॉजी की बात करें तो X440 T यहां भी आगे निकलती है। इसमें दो राइड मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्विचेबल रियर ABS दिए गए हैं, जो सेगमेंट में इसे काफी अलग बनाते हैं। Classic 350 के टॉप मॉडल में Dual-Channel ABS और ऑप्शनल Tripper Navigation मिलता है, लेकिन इसका सेमी-डिजिटल क्लस्टर क्लासिक लुक पर ही टिके रहने की कोशिश करता है।