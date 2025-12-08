बड़ी राहत! रेपो रेट घटने के बाद इन 5 बैंकों ने घटाया ब्याज दर, अब सस्ता होगा आपका लोन

Cheap Loan Rates: भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा फैसले का असर बाजार में दिखने लगा है। बीते हफ्ते RBI ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर इसे 5.25% पर ला दिया था। इस फैसले के बाद अब लोन लेने वालों को सीधे राहत मिल रही है।

केंद्रीय बैंक के ऐलान के तुरंत बाद पांच बड़े बैंकों- बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, करूर वैश्य बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने कर्ज की ब्याज दरें घटा दी हैं। इसका मतलब ये की अब आपके होम लोन से लेकर कार और एजुकेशन लोन तक अब पहले से सस्ते हो गए हैं।

रेपो रेट में कटौती का सिलसिला इस साल फरवरी से शुरू हुआ था। तब RBI ने पांच साल बाद पहली बार ब्याज दर 6.50% से घटाकर 6.25% की थी। अप्रैल में फिर 25 बेसिस पॉइंट की कमी हुई और रेपो रेट 6% पर आ गई। जून में सबसे बड़ी 50 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई, जिससे दर 5.50% रह गई। साल के आखिरी महीने में एक बार फिर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का तोहफा मिला और रेपो रेट 5.25% पर आ गई। कुल मिलाकर 2025 में अब तक 1.25% की कमी हो चुकी है, जिसका सीधा असर बैंकों की लेंडिंग दरों पर पड़ रहा है।

अब कितना है बैंकों का इंटरेस्ट रेट?

रेपो रेट घटते ही बैंक ऑफ इंडिया (BoI) ने सबसे पहले अपनी RBLR दर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की। बैंक ने इसे 8.35% से घटाकर 8.10% कर दिया और नई दरें 5 दिसंबर से लागू कर दीं।

इंडियन बैंक (Indian Bank) ने भी तेजी दिखाते हुए RBLR को 8.20% से 7.95% कर दिया। साथ ही बैंक ने MCLR में भी 5 बेसिस पॉइंट की कमी की, जो 6 दिसंबर से लागू है।

बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने भी रेपो-बेस्ड लेंडिंग रेट्स 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 8.15% से 7.90% कर दिए और यह संशोधन 6 दिसंबर से लागू भी कर दीं। प्राइवेट सेक्टर के करूर वैश्य बैंक (Karur Vysya Bank) ने MCLR में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की। अब इसकी दर 9.55% से घटकर 9.45% रह गई, जो 7 दिसंबर से लागू है।

रविवार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी। बैंक ने रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट से जुड़े होम, कार और एजुकेशन लोन पर 25 बेसिस पॉइंट की कमी का ऐलान किया। नई दरों के बाद होम लोन 7.10% से और कार लोन 7.45% से शुरू होगा। ये बदलाव 6 दिसंबर से लागू हैं।