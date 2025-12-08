प्रमोटर्स ने ₹47.5 करोड़ का छोड़ा डिविडेंड! भारी गिरावट के बीच अपर सर्किट पर बंद हुआ ₹100 से कम वाला ये शेयर
कंपनी ने आज बाजार बंद होने के दौरान अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से स्टॉक मंगलवार 9 दिसबंर को रडार पर रहेगा।
Stock in Focus: सोमवार को शेयर बाजार में रही भारी गिरावट के बीच तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International Ltd) का शेयर अपर सर्किट पर बंद हुआ। बीएसई पर स्टॉक आज 5 प्रतिशत चढ़कर 90.64 रुपये पर बंद हुआ। साल 2025 में यानी YTD आधार पर स्टॉक अब तक 774 प्रतिशत चढ़ चुका है।
कंपनी ने प्रमोटर्स ने छोड़ा डिविडेंड
कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बोर्ड ने 5 नवंबर 2025 को हुई बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए प्रति शेयर 5% अंतरिम डिविडेंड घोषित किया था और इसके लिए 12 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड डेट तय की गई थी। कंपनी ने पुष्टि की है कि सभी पात्र गैर-प्रमोटर शेयरधारकों को पूरा डिविडेंड दे दिया गया है।
कंपनी के अनुसार, सभी प्रमोटर शेयरधारकों ने स्वेच्छा से अपना पूरा डिविडेंड छोड़ दिया है, जिसकी कुल राशि लगभग ₹47.5 करोड़ है। प्रमोटरों ने यह कदम कंपनी की वित्तीय क्षमता मजबूत करने, भविष्य में विस्तार और वर्किंग कैपिटल जरूरतों को सपोर्ट करने और लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया है।
कंपनी ने साफ कहा है कि यह त्याग पूरी तरह स्वैच्छिक है, इससे शेयरहोल्डिंग पैटर्न पर कोई असर नहीं पड़ा है और गैर-प्रमोटर शेयरधारकों का डिविडेंड पूरे तरीके से दिया जा चुका है।
Elitecon International Q2 FY26 Results
एलीटकॉन् इंटरनेशनल (Elitecon International) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बुधवार, 5 नवंबर 2025 को जुलाई से सितंबर 2025 तिमाही (दूसरी तिमाही) के नतीजे जारी किए।
कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में 128% बढ़कर ₹20.19 करोड़ हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹8.84 करोड़ था।
कंपनी की मुख्य कारोबार से आय (Revenue from core operations) में भी जोरदार बढ़ोतरी हुई है और यह पांच गुना से ज्यादा बढ़कर ₹504.89 करोड़ पहुंच गई, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹79.13 करोड़ थी। यह आंकड़े कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के अनुसार जारी किए गए हैं।