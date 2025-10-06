Multibagger Penny Stock: इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में एक्टिव कंपनी, एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा (Excel Realty N Infra) के शेयरों में आज 1.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है।

2 रुपये से कम वाला यह पेनी स्टॉक आज सुबह 10:16 बजे तक बीएसई पर 1.71% या 0.03 रुपये गिरकर 1.72 रुपये पर कारोबार कर रहा था। हालांकि इस शेयर ने बीते 6 महीने में निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए 132% से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

कंपनी ने बीते शुक्रवार 3 अक्टूबर को बाजार बंद होने के बाद एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसने अपने अधिकृत शेयर पूंजी (Authorised Share Capital) में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

कंपनी ने बताया कि उसने एक एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पारित कर अपनी अधिकृत शेयर पूंजी (Authorized Share Capital) को ₹150 करोड़ से बढ़ाकर ₹500 करोड़ कर दिया है। पहले कंपनी ₹1 के फेस वैल्यू वाले 150 करोड़ शेयर जारी कर सकती थी, अब यह सीमा बढ़ाकर 500 करोड़ शेयर कर दी गई है।

इस वृद्धि से कंपनी भविष्य में जरूरत पड़ने पर ज्यादा शेयर जारी कर सकती है, जिससे फंड जुटाना या बिजनेस को आगे बढ़ाना आसान हो जाएगा।

6 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से ज्यादा, पिछले 1 महीने में शेयर 13 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 91 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 132 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

Excel Realty N Infra रियल एस्टेट, IT सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करती है। यह कंपनी खासतौर पर कॉल सेंटर, बीपीओ सेवाएं और IT-संबंधित प्रोजेक्ट्स में सक्रिय है। इसके अलावा, कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में भी छोटे-बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। एक्सेल रियल्टी का फोकस टेक्नोलॉजी और प्रॉपर्टी दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने का है।