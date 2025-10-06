scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार5 साल में 5000% से ज्यादा रिटर्न! इस स्मॉल कैप शेयर में आज भी 5 प्रतिशत की तेजी - स्टॉक का भाव ₹150 से कम

5 साल में 5000% से ज्यादा रिटर्न! इस स्मॉल कैप शेयर में आज भी 5 प्रतिशत की तेजी - स्टॉक का भाव ₹150 से कम

हाल ही में इस स्मॉल कैप कंपनी को रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिला है। स्टॉक आज एनएसई पर 128.60 रुपये पर खुला और इसके अपना इंट्राडे हाई 133 रुपये को टच किया।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 6, 2025 16:11 IST

एनएसई पर लिस्ट 2,981.16 करोड़ के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड (Servotech Renewable Power System Limited) के शेयर आज 5% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। 

स्टॉक आज एनएसई पर 128.60 रुपये पर खुला और इसके अपना इंट्राडे हाई 133 रुपये को टच किया। कारोबारी समय के अंत तक शेयर 5.13% या 6.44 रुपये चढ़कर 132 रुपये पर बंद हुआ। इस शेयर ने निवेशकों को मालामाल करते हुए पिछले 5 साल में 5000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 

5 साल में 5000% से ज्यादा का रिटर्न 

यह शेयर पिछले 5 दिन में 5 प्रतिशत से अधिक और 6 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 1 साल में शेयर 22 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। लेकिन बीते पांच साल में शेयर ने निवेशकों को मालामाल करते हुए 5138% का रिटर्न दिया है। 

पांच साल पहले शेयर की कीमत सिर्फ 2.52 रुपये थी जो अब 132 रुपये है।

हाल ही में कंपनी को रेलवे से मिला है बड़ा ऑर्डर

हाल ही में कंपनी को रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिला था। कंपनी ने बताया कि उसे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे (आगरा डिविजन) से 3 मेगावाट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 13 करोड़ रुपये है।

इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, सर्वोटेक रिन्यूएबल पूरे ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट को तैयार करेगा। इसमें सोलर पैनल्स का डिजाइन बनाना, निर्माण करना, सप्लाई करना, इंस्टालेशन, टेस्टिंग और चालू करना शामिल है। ये सोलर पैनल अलग-अलग क्षमता के होंगे और आगरा डिविजन के कई रेलवे साइट्स पर लगाए जाएंगे। 

यह प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे के पर्यावरण को बचाने के मकसद से जुड़ा है। इसका लक्ष्य है पारंपरिक बिजली पर कम निर्भर होना और ज्यादा से ज्यादा सोलर जैसी क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन उत्सर्जन कम करना।

सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स लिमिटेड की डायरेक्टर, सारिका भाटिया ने कहा कि यह प्रोजेक्ट इस बात का सबूत है कि इंडियन रेलवे को सर्वोटेक रिन्यूएबल पर भरोसा है और वह हमें एक भरोसेमंद रिन्यूएबल एनर्जी ब्रांड मानता है। हमने लगातार बेहतरीन सोलर सॉल्यूशंस देकर इस साझेदारी को मजबूत किया है और यह दिखाया है कि हम बड़े प्रोजेक्ट्स को भी अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। हमें खुशी है कि हम रेलवे के हरित मिशन में अपना योगदान दे रहे हैं और हम देशभर में टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक और असरदार सोलर तकनीकों के साथ काम करते रहेंगे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 6, 2025