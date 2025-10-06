IT Stocks: ब्रोकरेज फर्म, चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज (Choice Institutional Equities) ने भारतीय आईटी सेक्टर को लेकर अपनी रिपोर्ट में पॉजिटिव आउटलुक जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार, लार्ज-कैप आईटी कंपनियों के वैल्यूएशन उनके 10 साल के औसत के करीब हैं, जबकि मिड-टियर कंपनियां अपने पीक से नीचे ट्रेड कर रही हैं, जिससे यह समय निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

ब्रोक्रेज हाउस का कहना है कि वे उन कंपनियों पर भरोसा बनाए हुए हैं जिनका एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत है, डील-विनिंग अच्छी है और टैरिफ-सेन्सिटिव सेक्टर्स में एक्सपोजर कम है। ब्रोकरेज के पसंदीदा लॉन्ग-टर्म निवेश विकल्पों में Tech Mahindra, Happiest Minds, ZEN Technologies और KPIT शामिल हैं।

ब्रोकरेज ने कहा कि ग्लोबल आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाया जाना, लेगेसी सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करना, वेंडर कंसोलिडेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन जैसी गतिविधियां निकट भविष्य में डिमांड को बनाए रखेंगी। भारत की कंपनियां इस बदलाव का प्रमुख हिस्सा बन रही हैं।

हालांकि, ब्रोक्रेज ने चेताया है कि व्हाइट हाउस द्वारा नए H-1B वीजा पर $100,000 की वन टाइम फीस लागू किए जाने से सेक्टर की सेंटिमेंट पर निगेटिव असर पड़ सकता है। इससे क्लाइंट के निर्णयों में देरी हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय आईटी कंपनियों को इस लागत वृद्धि को या तो क्लाइंट्स तक पास करना होगा या बिजनेस मॉडल को एडजस्ट करना पड़ेगा।

करेंसी मूवमेंट का असर

Q2FY26 में भारतीय रुपये में US डॉलर के मुकाबले 2% की गिरावट देखी गई, जिससे कंपनियों के रेवेन्यू और मार्जिन को फायदा होने की उम्मीद है। क्रॉस-करेंसी में यूरो और पाउंड की सराहना भी 0.5%-1% का टॉपलाइन बेनिफिट दे सकती है।

Choice Institutional Equities को उम्मीद है कि Q2FY26 में भारतीय आईटी कंपनियां US डॉलर टर्म्स में 0% से 5.5% तक की सीक्वेंशियल ग्रोथ दिखा सकती हैं। यह ग्रोथ Q1FY26 में बुक किए गए मजबूत टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू (TCVs) के रैम्प-अप से सपोर्ट होगी।

BUY रेटिंग वाले शेयर और टारगेट

Coforge - ₹2,153

TCS - ₹3,950

Tech Mahindra - ₹1,755

Cyient - ₹1,555

L&T Technology - ₹4,850

Nazara Tech - ₹350

Zensar Tech - ₹1,130

ADD रेटिंग वाले शेयर और टारगेट

Happiest Minds - ₹655

HCL Tech - ₹1,580

Infosys - ₹1,580

Mphasis - ₹2,805

Persistent Systems - ₹5,775

KPIT Tech - ₹1,400

IndiaMart - ₹2,475

SELL / REDUCE रेटिंग वाले शेयर और टारगेट