Gmail से Zoho Mail पर स्विच करना है लेकिन पुराने मेल का क्या होगा और नए मेल कैसे आएंगे? सभी सवालों के जवाब यहां

Gmail to Zoho Mail transfer: देश में अब लोग स्वेदेशी टेक्नोलॉजी को दिल खोलकर अपना रहे हैं। सरकारी भी इसका खूब प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में अब देश के कई सरकारी विभाग ईमेल के लिए Google के Gmail की बजाय Zoho Mail का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कुछ विभागों ने तो इसे अनिवार्य भी बना दिया है।

लेकिन इस बदलाव को लेकर कुछ यूजर्स के मन में सवाल भी हैं, खासकर उन लोगों के जो अब तक Gmail पर काम करते आए हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि पुराने मेल्स का क्या होगा और एक बार शिफ्ट हो जानें पर क्या जीमेल पर आने वाले नए मेल भी जोहो मेल पर आएंगे? चलिए डिटेल में जानते हैं।

Gmail पर आए पुराने मेल का क्या होगा?

कई यूजर्स की चिंता है कि कहीं नया मेल प्लेटफॉर्म अपनाते समय उनके पुराने ईमेल्स डिलीट न हो जाएं। लेकिन अच्छी बात यह है कि Zoho Mail पर ट्रांसफर के दौरान सभी पुराने मेल्स को सुरक्षित रखा जा सकता है। Zoho की मदद से Gmail से मेल, कॉन्टैक्ट्स और कैलेंडर की पूरी जानकारी आसानी से माइग्रेट की जा सकती है।

Gmail से Zoho Mail पर ऐसे हो स्विच

1. Zoho Mail अकाउंट बनाएं: सबसे पहले Zoho Mail पर जाएं और साइन अप करें। आप चाहें तो फ्री प्लान चुन सकते हैं या जरूरत के हिसाब से पेड प्लान ले सकते हैं।

2. Gmail में IMAP चालू करें: Gmail की सेटिंग्स में जाएं > 'Forwarding and POP/IMAP' पर क्लिक करें > फिर IMAP को Enable करें। इससे Zoho आपके Gmail का डाटा एक्सेस कर सकेगा।

3. Zoho का माइग्रेशन टूल इस्तेमाल करें: Zoho Mail की सेटिंग्स में जाएं और Import/Export सेक्शन में जाएं। यहां पर Migration Wizard का इस्तेमाल करें ताकि आप अपने Gmail के ईमेल्स, फोल्डर्स और कॉन्टैक्ट्स को Zoho Mail में इम्पोर्ट कर सकें।

Gmail पर आने वाले नए मेल कैसे आएंगें?

1. ईमेल फॉरवर्डिंग सेट करें: Gmail की सेटिंग्स में जाकर अपनी नई Zoho Mail ID पर फॉरवर्डिंग चालू करें। इससे नए मेल्स भी आपके Zoho Mail में आते रहेंगे और कोई मैसेज मिस नहीं होगा।

2. कॉन्टैक्ट्स और अकाउंट्स अपडेट करें: अब अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को नई ईमेल ID की जानकारी दें और बैंकिंग, सब्सक्रिप्शन और सोशल मीडिया जैसे सभी जरूरी प्लेटफॉर्म्स पर नई ईमेल अपडेट करें।

इस तरह आप आसानी से Gmail से Zoho Mail पर स्विच कर सकते हैं।