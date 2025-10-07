Vodafone Idea share price: देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 9% की तेजी दर्ज की गई। शेयर आज बीएसई पर 8.52 रुपये पर खुला था और इसने अभी तक अपना इंट्राडे हाई 9.20 रुपये को टच कर लिया है।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 2:55 बजे तक बीएसई और एनएसई पर 7.32% या 0.62 रुपये चढ़कर 9.09 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

क्यों आई शेयर में तेजी?

दरअसल निवेशकों की उम्मीद है कि कंपनी के पुराने बकाया AGR (Adjusted Gross Revenue) मामले में सरकार कोई समाधान निकाल सकती है। यह उम्मीद इसलिए क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 8-9 अक्टूबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात और बातचीत करेंगे।

Vodafone Idea पर सरकार की ओर से करीब ₹9,450 करोड़ का बकाया AGR शुल्क है। यह बकाया Vodafone Plc और कुमार मंगलम बिड़ला की कंपनी Idea Cellular के विलय के बाद की अवधि से जुड़ा है। DoT ने FY18-19 के लिए ₹2,774 करोड़ की अतिरिक्त AGR मांग की थी।

Vodafone Idea का दावा है कि कुछ रकम दो बार जोड़ी गई है और उसे दोबारा जांचने की जरूरत है। कंपनी ने प्री-FY17 से AGR बकाया की पुनर्गणना की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को

6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है, क्योंकि सरकार ने अतिरिक्त समय मांगा। कंपनी की ओर से भी कोई आपत्ति नहीं जताई गई। कोर्ट का पिछला आदेश मार्च 2020 में आया था, जिसमें DoT की गणना को सही माना गया था और ऑपरेटरों द्वारा पुनः मूल्यांकन की मांग खारिज कर दी गई थी।

सब्सक्राइबर डाटा और मार्केट पोजिशन

Vodafone Idea के पास 31 अगस्त तक 127.48 मिलियन ग्राहक हैं।

Reliance Jio 501.31 मिलियन ग्राहकों के साथ नंबर 1 पर है।

Bharti Airtel के पास 309.22 मिलियन यूजर्स हैं।

ब्रोकरेज फर्म Centrum का मानना है कि सितंबर तिमाही में Jio, Airtel और Voda Idea की ARPU (प्रति यूजर औसत कमाई) में 1-2% की तिमाही दर से बढ़ोतरी हो सकती है।