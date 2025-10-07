Gold Prices: मंगलवार को सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन का आज छठा दिन है और अमेरिकी करेंसी डॉलर की कमजोरी के बीच सोने की मांग तेज हो गई है। साथ ही, इस साल अक्टूबर में फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने भी सोने की चमक बढ़ी है।

इस साल अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में 9.51% की गिरावट दर्ज की गई है, जो 2017 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। डॉलर इंडेक्स इस साल 110.18 के तीन साल के उच्चतम स्तर तक गया था, लेकिन आज यह 98.20 पर ट्रेड कर रहा है।

MCX पर सोना ₹1.20 लाख के पार

MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जहां यह ₹1,20,900 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही है। यह पिछली क्लोजिंग कीमत ₹1,20,249 से ₹651 ज्यादा है। इस साल अब तक सोने की कीमत में 50% से भी अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। त्योहारी सीजन में बढ़ती खरीदारी के चलते सोने की मांग में इजाफा हुआ है, जिससे कीमतों को और सपोर्ट मिला है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी उछला सोना

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जहां इसकी कीमत $4,000 प्रति औंस के ऐतिहासिक स्तर पर दर्ज की गई है। फ्रांस में जारी राजनीतिक संकट के कारण निवेशकों ने सोने को एक सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में चुना है। वहां के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा दे दिया, जिससे 2022 से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता और गहरा गई है।

एक्सपर्ट की राय

विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल हालात और मौद्रिक नीतियों की उम्मीदों ने सोने की कीमतों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। एस्पेक्ट बुलियन एंड रिफाइनरी के CEO दरशन देसाई का कहना है कि सरकारी शटडाउन, फ्रांस की राजनीतिक उथल-पुथल और ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं ने सोने को मजबूती दी है।

उनके अनुसार, यदि कीमतों में कुछ गिरावट आती है तो यह निवेशकों के लिए प्रवेश का अच्छा अवसर हो सकता है। वहीं, मेहता इक्विटीज के VP कमोडिटीज राहुल कलंत्री के अनुसार, डॉलर में सोने को $3920-3880 के स्तर पर सपोर्ट और $3990-4025 पर रेजिस्टेंस मिल रहा है। रुपये में यह ₹1,19,600-1,19,280 पर सपोर्ट और ₹1,20,850-1,21,400 पर रेजिस्टेंस के दायरे में है।