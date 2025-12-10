₹15,000 की रेंज में ये हैं 4 नए फोन, गेमिंग से लेकर पर्फॉर्मेंस और बैटरी - सब बढ़िया

New Phones under Rs15000: पिछले कुछ हफ्तों से स्मार्टफोन बाजार में काफी हलचल है। iQOO 15, OnePlus 15 जैसे लेटेस्ट एंड्रॉइड फ्लैगशिप के साथ-साथ Oppo और Vivo के फ्लैगशिप लॉन्च हुए हैं। लेकिन अब बजट सेगमेंट में भी कंपीटिशन तेज हो गया है।

Realme, Redmi, Poco और Lava सभी ने कम कीमत वाले सेगमेंट में दमदार स्मार्टफोन पेश करने की होड़ में एंट्री कर ली है। Redmi और Poco ने अपने 15C और C85 के साथ अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है, वहीं Realme P4x लेकर आया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस रेस में Lava भी Play Max के साथ नया कंपीटिटर बन गया है। इन सभी फोन का मकसद ग्राहकों को उनके पैसे की अच्छी वैल्यू देना है। हर डिवाइस की अपनी खासियत है। अगर आप ₹15,000 से कम में नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो इन चार नए फोन को देख सकते हैं।

Realme P4x

P4x में MediaTek Dimensity 7400 Ultra SoC प्रोसेसर और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.72-इंच का FHD+ LCD डिस्प्ले है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 1,000nits है। इस फोन में आपको 7,000mAh की बड़ी बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।

सस्टेन्ड परफॉर्मेंस के लिए इसमें वेपर कूलिंग चैंबर भी मिलता है। कंपनी दावा करती है कि P4x BGMI और Call of Duty Mobile पर 90 FPS गेमप्ले को सपोर्ट करता है, जबकि Free Fire में 120 FPS तक का सपोर्ट है।

P4x में 4K वीडियो सपोर्ट के साथ 50-मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8-मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। बेस 6GB/128GB वेरिएंट की कीमत ₹15,999 है, लेकिन ₹1,500 के बैंक ऑफर के साथ यह ₹14,499 में मिल सकता है। इसमें IP64 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग भी है।

Redmi 15C 5G

रेडमी का कहना है कि 15C 5G उन यूजर्स के लिए है जो मीडिया, खासकर YouTube Shorts और Instagram Reels देखना पसंद करते हैं। इसके लिए इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.9-इंच का बड़ा HD+ LCD डिस्प्ले है। इसमें 6,000mAh की बैटरी है, जो 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसकी एक खास बात यह है कि यह 10W रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।

इसकी पीक ब्राइटनेस 810 निट्स है, और इसे आंखों के आराम के लिए TUV सर्टिफिकेशन मिला है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 6300 SoC प्रोसेसर और गेमिंग के लिए एक कस्टम गेम मोड है। पीछे की तरफ 50-मेगापिक्सल का कैमरा और 8-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। बेस 4GB/128GB वेरिएंट की कीमत ₹12,499 है।

Poco C85 5G

Poco C85 5G में Redmi 15C 5G के समान स्पेसिफिकेशन्स हैं, लेकिन इसका डिजाइन अलग है। C85 5G डुअल-टोन मैट फ़िनिश में आता है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है। इसमें भी 6,000mAh की बैटरी, 33W चार्जिंग और 10W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है।

advertisement

स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.9-इंच HD+ LCD डिस्प्ले है, जिसमें आंखों के आराम के लिए TUV सर्टिफिकेशन और 810 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। Poco C85 भी IP64 रेटेड है। इसमें 50-मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। Poco C85 5G के 4GB/128GB वेरिएंट की कीमत ₹11,999 है, जिसमें ₹1,000 तक के बैंक ऑफर्स मिल सकते हैं।

Lava Play Max

इसे बजट गेमिंग फोन के रूप में पेश किया गया है। इसमें गेमिंग वाइब देने के लिए कुछ फ्यूचरिस्टिक डिजाइन एलीमेंट्स हैं। Play Max में MediaTek Dimensity 7300 SoC प्रोसेसर है।

COD Mobile, Free Fire और BGMI जैसे गेम्स के लंबे सेशन के दौरान परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए इसमें वेपर कूलिंग चैंबर भी मिलता है। Play Max में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.72-इंच का FHD+ LCD डिस्प्ले है।

इसमें 5,000mAh की बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। कैमरा की बात करें तो, 50-मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। Lava Play Max को IP54 रेटिंग मिली है। इसके बेस 6GB/128GB वेरिएंट की कीमत ₹12,999 है।