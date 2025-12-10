scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsम्यूचुअल फंडNFO Alert: सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों में एक साथ निवेश करने का मौका! Axis Gold & Silver Passive FoF हुआ लॉन्च

NFO Alert: सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों में एक साथ निवेश करने का मौका! Axis Gold & Silver Passive FoF हुआ लॉन्च

यह एक ओपन-एंडेड स्कीम जो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में निवेश के जरिए निवेशकों को दोनों मेटल का एक्सपोजर एक ही प्रोडक्ट में देगी।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 10, 2025 12:50 IST

NFO Alert: एक्सिस म्यूचुअल फंड ने आज नए म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च कर दिया है। इस फंड का नाम Axis Gold & Silver Passive Fund of Fund (FoF).

यह एक ओपन-एंडेड स्कीम जो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में निवेश के जरिए निवेशकों को दोनों मेटल का एक्सपोजर एक ही प्रोडक्ट में देगी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

NFO Details 

यह न्यू फंड ऑफर (NFO) 10 दिसंबर 2025 यानी आज से खुल चुका है। निवेशक इसे 22 दिसंबर 2025 तक सब्सक्राइब कर सकेंगे।इस फंड में NFO अवधि के दौरान न्यूनतम निवेश सिर्फ ₹100 रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें आसानी से निवेश कर सकें।

इस फंड का मैनेजमेंट प्रतीक तिब्रेवाल और आदित्य पगारिया करेंगे।

किन निवेशकों के लिए अच्छा है ये फंड?

यह स्कीम उन निवेशकों के लिए है जो अपने निवेश से लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं। इस फंड के माध्यम से निवेशक एक ऐसे ओपन-एंडेड FoF (फंड ऑफ फंड्स) में पैसा लगाएंगे, जो मुख्य रूप से गोल्ड और सिल्वर ETF की यूनिट्स में निवेश करता है। 

इस फंड का मकसद निवेशकों को सोने और चांदी - इन दोनों की कीमतों में होने वाले बदलाव का फायदा आसान और पारदर्शी तरीके से देना है। यह स्कीम ज्यादातर Gold ETF और Silver ETF में निवेश करेगी, ताकि दोनों में बैलेंस्ड तरीके से पैसा लगाया जा सके।

स्कीम लॉन्च के मौके पर एक्सिस एएमसी के एमडी और सीईओ बी. गोपकुमार ने कहा कि सोना और चांदी हमेशा से महंगाई और करेंसी में उतार-चढ़ाव से बचाने वाले अच्छे विकल्प रहे हैं। ये निवेश पोर्टफोलियो को मजबूत और डायवरसिफाई बनाते हैं। Axis Gold & Silver Passive FoF निवेशकों को इन दोनों में आसान और कम खर्च वाला निवेश ऑप्शन देता है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Dec 10, 2025