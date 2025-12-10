इस FMCG कंपनी ने बोनस शेयर जारी करने की दी मंजूरी! साथ में लिए और दो फैसले - रडार पर स्टॉक

FMCG Stock: चावल की प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग का काम करने वाली एफएमसीजी कंपनी, जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड (GRM Overseas Ltd) का शेयर आज निवेशकों के रडार पर है।

खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:22 बजे तक बीएसई पर 1.13% या 5.25 रुपये चढ़कर 469.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1% या 4.65 रुपये चढ़कर 469.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था। स्टॉक में तेजी के पीछे कई कारण हैं जिसके बारे में कंपनी ने बीते मंगलवार को अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था।

कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स ने शेयरधारकों के लिए बोनस शेयर (Bonus Shares) जारी करने की मंजूरी दी है। एक्सचेंज फाइलिंग में हालांकि बोनस इश्यू से जुड़े रेश्यो, रिकॉर्ड डेट या अन्य कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में अभी तक नहीं बताया गया है। इसका मतलब की बोनस शेयर कितने रेश्यो में मिलेगा और उसके लिए रिकॉर्ड डेट क्या है इसके बारे में कंपनी ने कुछ नहीं बताया है।

इसके अलावा कंपनी ने अधिकृत शेयर पूंजी (Authorised Share Capital) बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने के साथ-साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज V में बदलाव को भी एक Ordinary Resolution के जरिए मंजूरी दी है।

इसके अलावा कंपनी ने 9 दिसंबर को एक स्पेशल प्रस्ताव के माध्यम से सुमित मित्तल को नॉन-एग्जिक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है।

GRM Overseas के बारे में

शुरू में यह कंपनी चावल की प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग का काम करती थी, लेकिन अब यह एक कंज्यूमर स्टेपल्स देने वाली कंपनी बन रही है।

शुरुआती वर्षों में GRM ने अपना चावल मुख्य रूप से मिडल ईस्ट और यूनाइटेड किंगडम में एक्सपोर्ट किया। धीरे-धीरे कंपनी ने 42 देशों में अपने चावल का बाजार बना लिया है और आज यह भारत के टॉप 5 चावल निर्यातकों में शामिल है।

GRM के पास तीन चावल प्रोसेसिंग यूनिट हैं - पानीपत (हरियाणा), नौल्था (हरियाणा), और गांधीधाम (गुजरात) में। इन यूनिट्स की कुल सालाना उत्पादन क्षमता 4,40,800 मीट्रिक टन है। इसके अलावा गांधीधाम प्लांट के पास 1.75 लाख वर्ग फीट का वेयरहाउस भी है, जिससे कांडला और मुंद्रा पोर्ट से माल जल्दी भेजना आसान हो जाता है।

कंपनी अपने ‘10X, ‘Himalaya River’ और ‘Tanoush’ ब्रांड नाम से प्रोडक्ट्स बेचती है, और साथ ही ग्राहकों के ब्रांड नाम से भी (प्राइवेट लेबल) माल बेचती है।