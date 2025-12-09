Best Fuel Credit Card: अगर आपके पास कार या बाइक है तो यह खबर आपके लिए काफी काम की हो सकती है। वाहन मालिकों के लिए पेट्रोल-डीजल का खर्च उनकी जेब पर सीधा असर डालता है।

ऑफिस जाने वाले हों या शहर में रोज घूमने वाले, हर महीने फ्यूल पर बड़ी रकम निकल जाती है। ऐसे में फ्यूल क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इन कार्ड में आपको हर बार फ्यूल डलवाने पर कैशबैक, सरचार्ज माफी और रिवॉर्ड प्वाइंट जैसे फायदे मिलते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको बेस्ट फ्यूल क्रेडिट कार्ड के बारे में बताएंगे जिससे आपको काफी फायदा हो सकता है।

1. Indian Oil RBL Bank Xtra Credit Card

ये सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले ऑप्शन में शामिल है। बैंक ने बताया कि इस कार्ड पर इंडियन ऑयल स्टेशनों पर हर ₹100 खर्च पर 15 फ्यूल प्वाइंट मिलते हैं, जिसकी मंथली लिमिट 2,000 प्वाइंट है। कार्डधारक को 1% फ्यूल सरचार्ज माफी और पहले ट्रांजैक्शन पर 3,000 फ्यूल प्वाइंट भी मिलते हैं। सालाना फीस माफ कराने के लिए ₹2.75 लाख की खर्च सीमा रखी गई है।

2. BPCL SBI Card Octane

एसबीआई का कहना है कि बीपीसीएल पंप पर हर ₹100 पर 25 रिवॉर्ड प्वाइंट मिलते हैं, और 4 प्वाइंट की कीमत ₹1 के बराबर है। सालाना फीस चुकाने पर 6,000 बोनस प्वाइंट मिलते हैं। बीपीसीएल पर फ्यूल खरीदने पर 1% सरचार्ज माफी भी मिलती है।

3. ICICI HPCL Super Saver Credit Card

इस कार्ड की खासियत आसान फीस और डायरेक्ट कैशबैक हैं। आईसीआईसीआई बैंक के मुताबिक एचपीसीएल पंप पर 4% कैशबैक और HP Pay ऐप पर 1.5% रिवॉर्ड मिलता है। ग्रॉसरी और बिल भुगतान पर भी 5% रिवॉर्ड प्वाइंट मिलते हैं। पहले ट्रांजैक्शन पर HP Pay वॉलेट में ₹100 कैशबैक जोड़ दिया जाता है।

4. IndianOil HDFC Bank Credit Card

यह कार्ड उन ग्राहकों के लिए अच्छा है जो रोजमर्रा के खर्च पर भी फ्यूल प्वाइंट कमाना चाहते हैं। एचडीएफसी बैंक का कहना है कि इंडियन ऑयल आउटलेट, ग्रॉसरी और बिल पेमेंट- तीनों पर 5% फ्यूल प्वाइंट मिलते हैं। कार्ड एक्टिवेशन पर ₹250 का वाउचर भी मिलता है।

5. Indian Oil Kotak Credit Card

यह कार्ड, कम फीस में 5% तक बचत देता है। कोटक महिंद्रा बैंक के अनुसार इंडियन ऑयल फ्यूल पर 24 रिवॉर्ड प्वाइंट (लगभग 4%) और ग्रॉसरी-डाइनिंग पर 12 प्वाइंट (2%) मिलते हैं। पहले महीने में एक छोटी खरीद पर 1,000 प्वाइंट भी दिए जाते हैं।

6. IndianOil Axis Bank Credit Card

इस कार्ड में 4% रिटर्न का दावा है। एक्सिस बैंक ने बताया कि IOCL पंप पर हर ₹100 पर 20 EDGE प्वाइंट मिलते हैं, जिनकी मंथली लिमिट 1,000 प्वाइंट है। ऑनलाइन खर्च पर भी अतिरिक्त प्वाइंट मिलते हैं।

7. HPCL Energie BoB Credit Card

बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार HP Pay ऐप पर फ्यूल खरीदने पर 5% तक बैक मिलता है, साथ ही शुरुआती 60 दिनों में ₹5,000 खर्च करने पर 500 रिवॉर्ड प्वाइंट दिए जाते हैं।