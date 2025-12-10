नाम बदलने की तैयारी! बोर्ड मीटिंग से पहले 5% उछला ₹15 से कम वाला ये शेयर - 12 दिसंबर है बड़ी डेट

Penny Stock: बुधवार को शेयर बाजार में आई तेजी के बीच आईटी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, बारट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (Bartronics India Ltd) के शेयरों में आज 5% की तेजी आई है।

सुबह 10 बजे तक शेयर बीएसई पर 4.82% या 0.55 रुपये चढ़कर 11.96 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 4.20% या 0.48 रुपये की तेजी के साथ 11.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। कंपनी का मार्केट कैप 377.68 करोड़ रुपये था।

शेयर में आज तेजी क्यों?

बारट्रॉनिक्स इंडिया के शेयरों में आज तेजी के पीछे मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद जारी की गई एक एक्सचेंज फाइलिंग है। इस फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग आगामी 12 दिसंबर 2025 को होगी। इस बैठक में अलग-अलग मुद्दो पर चर्चा और मंजूरी दी जाएगी। इसमें:

कंपनी के पुराने नाम को बदलकर 'Avio Smart Market Stack Limited' या आरओसी द्वारा मंजूर किसी अन्य नाम में बदलने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। संबंधित पक्षों के साथ होने वाले बड़े लेनदेन (Material Related Party Transactions) को मंजूरी देने पर विचार किया जाएगा। कंपनी द्वारा लोन/उधार लेने के प्रस्ताव (Section 180(1)(c) के अनुसार) पर विचार और मंजूरी ली जाएगी। इसके अलावा, जरूरत के अनुसार किसी अन्य विषय पर भी चर्चा की जा सकती है।

Bartronics India Q2FY26 Results

कंपनी ने सितंबर तिमाही के नतीजों में बताया था कि Q2 में कंपनी का रेवेन्यू ₹12.39 करोड़ रहा, जो पिछली तिमाही (Q1) की तुलना में 40% ज्यादा है।

वहीं नेट प्रॉफिट ₹0.44 करोड़ से बढ़कर ₹1.004 करोड़ हो गया, यानी 124.6% की बढ़त दर्ज हुई। कंपनी ने बताया कि इस वृद्धि के पीछे बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मार्केट पहुंच का विस्तार प्रमुख कारण रहे।

पहली छमाही (H1) में कंपनी ने ₹21.22 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया, जो सालाना आधार पर स्थिर रहा है, जबकि शुद्ध लाभ (PAT) में 27% की वृद्धि के साथ ₹1.45 करोड़ का मुनाफा हुआ।