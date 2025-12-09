WhatsApp Tips & Tricks: अगर आप व्हाट्सऐप पर आए किसी जरूरी मैसेज को देखने में बिजी होने के कारण भूल जाते हैं, तो जल्द ही आपकी यह परेशानी दूर होने वाली है। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सऐप (WhatsApp) अपने यूजर्स के लिए एक बेहद काम का 'रिमाइंडर' फीचर ला रहा है, जिसे 'रिमाइंड मी' (Remind Me) नाम दिया गया है।

इस फीचर की मदद से, आप अपने पढ़े हुए मैसेज के लिए भी रिमाइंडर सेट कर पाएंगे। यह फीचर अभी बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किया गया है और जल्द ही सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा।

कैसे काम करेगा 'रिमाइंड मी' फीचर?

व्हाट्सऐप इस फीचर के तहत रिमाइंडर लगाने के लिए पहले से सेट किए गए कुछ टाइम इंटरवल दिखाएगा। हालांकि, यूजर्स के पास अपनी जरूरत के हिसाब से रिमाइंडर के लिए कस्टम समय और तारीख सेट करने का विकल्प भी होगा। सेट किए गए समय पर, ऐप आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन भेजेगा, ताकि आप जरूरी मैसेज को देखना न भूलें।

ऐसे सेट करें रिमाइंडर

यह फीचर उन लोगों के लिए काफी अच्छा साबित होगा जो मल्टीटास्किंग करते समय जरूरी बातों को मिस कर जाते हैं।

यदि आपके पास व्हाट्सऐप का हाल ही में आया बीटा वर्जन (iOS या एंड्रॉयड) है, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके रिमाइंडर लगा सकते हैं: