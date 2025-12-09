इस स्मॉल कैप NBFC कंपनी ने लिए 2 बड़े फैसले! 3% उछला स्टॉक - शेयर प्राइस 50 रुपये से कम
एनबीएफसी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, पैसालो डिजिटल लिमिटेड (Paisalo Digital Ltd) के शेयरों में आज 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल कंपनी का शेयर खबर लिखे जानें तक दोपहर 2:42 बजे तक बीएसई पर 2.35% या 0.85 रुपये चढ़कर 37.08 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.06% या 0.75 रुपये की तेजी के साथ 37.08 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
कंपनी ने आज दी बड़ी जानकारी
पैसालो डिजिटल ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड की ऑपरेशंस और फाइनेंस कमेटी की बैठक 9 दिसंबर 2025 को हुई, जिसमें दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए:
1. 40 करोड़ रुपये के डिबेंचर अलॉटमेंट को मंजूरी
कमेटी ने 4,000 सिक्योर्ड, रेटेड, लिस्टेड, रिडीमेबल, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCD) जारी करने को मंजूरी दी है। हर डिबेंचर की कीमत ₹1,00,000 होगी इस हिसाब से इसकी कुल वैल्यू ₹40 करोड़ हुई। इन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जारी किया जाएगा।
2. 50 करोड़ रुपये तक के नए डिबेंचर्स जारी करने को मंजूरी
कमेटी ने अधिकतम 5,000 ऐसे ही NCDs जारी करने की मंजूरी दी है। इनकी कुल वैल्यू ₹50 करोड़ तक होगी, जिसमें ₹25 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन भी शामिल है। इन्हें भी प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जारी किया जाएगा।
जारी किए जा रहे सिक्योरिटीज में फुल-पेड, रेटेड, लिस्टेड, सीनियर, सिक्योर्ड, रिडीमेबल, टैक्सेबल, ट्रांसफरेबल, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) हैं।
Paisalo Digital के बारे में
कंपनी उन लोगों को लोन देती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें आम तौर पर बैंकिंग सिस्टम से आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता। कंपनी का नेटवर्क काफी बड़ा है। यह भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4,380 टचपॉइंट्स के जरिए अपनी सर्विस देती है।
कंपनी का मकसद छोटे आमदनी वाले, इनकम बढ़ाने में मदद करने वाले लोन को आसान बनाना है और भारत के लोगों के लिए एक विश्वसनीय और आसानी से पहुंचने वाला वित्तीय पार्टनर के रूप में स्थापित करना है।