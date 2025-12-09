scorecardresearch
इंडिगो संकट के बीच तीन दिन में 15% उछला स्पाइसजेट का शेयर! आज दी बड़ी जानकारी - शेयर प्राइस 50 रुपये से कम

बीएसई पर स्पाइसजेट का शेयर 7.66% बढ़कर इंट्राडे हाई ₹34.99 तक गया, जो पिछले बंद भाव ₹32.50 से मजबूत रैली को दिखाता है। तीन कारोबारी सेशन में स्टॉक 15% से अधिक चढ़ चुका है। कंपनी पर निवेशकों का भरोसा उसके ऑपरेशनल विस्तार को लेकर जारी है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 9, 2025 12:34 IST

Spicejet shares: स्पाइसजेट के शेयरों में मंगलवार को लगातार तीसरे सत्र भी तेजी बनी रही। शुरुआती कारोबार में स्टॉक 7% से ज्यादा उछला, क्योंकि कंपनी ने अपने बेड़े में नए विमान शामिल किए हैं। दोपहर 12:23 बजे तक शेयर बीएसई पर 7.23% या 2.35 रुपये चढ़कर 34.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

स्पाइसजेट ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि उसने दो बोइंग 737 विमान बेड़े में जोड़े हैं। दोनों ने 26 और 29 नवंबर को कमर्शियल उड़ानें शुरू कर दीं। एयरलाइन ने इन्हें दिल्ली-बैंकॉक, अहमदाबाद-दुबई और अहमदाबाद-कोलकाता जैसे हाई-डिमांड रूट्स पर तैनात किया है।

स्पाइसजेट के चीफ बिजनेस ऑफिसर देबोजो महर्षि ने कहा कि दो नए बोइंग 737 का शामिल होना कंपनी की 'कैलिब्रेटेड और जिम्मेदार क्षमता ग्रोथ स्ट्रैटजी' का हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों विमान सर्विस में आ चुके हैं, और हमें विश्वास है कि ये हमारे ऑपरेशन को मजबूत करेंगे।

इंडिगो में जारी संकट के बीच स्पाइसजेट का यह पॉजिटिव कदम कंपनी के लिए फायदेमंद है। इंडिगो हाल के दिनों में गंभीर ऑपरेशनल क्राइसिस से जूझ रहा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन स्टाफ की भारी कमी और नए क्रू स्टैंडर्ड के अनुरूप बदलाव से जूझ रही है, जिसके चलते मंगलवार से प्रतिदिन सैंकड़ों उड़ानें रद्द हो रही हैं।

इंडिगो के शेयरों में हाल में 22% की तेज गिरावट आई है। दिसंबर 2025 में अब तक स्टॉक 18% टूट चुका है, जिससे इसका मार्केट कैप ₹2.40 लाख करोड़ से घटकर ₹1.90 लाख करोड़ रह गया- यानी करीब ₹50,000 करोड़ का नुकसान निवेशकों को हो चुका है।

स्पाइसजेट के बारे में

यह IATA-IOSA सर्टिफाइड एयरलाइन है और बोइंग 737 और Q-400 एयरक्राफ्ट के साथ उड़ान भरती है। स्पाइसजेट देश की सबसे बड़ी रीजनल एयरलाइनों में से एक है और UDAN (रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम) के तहत रोज कई फ्लाइट्स चलाती है। इसकी ज्यादातर फ्लाइट्स में SpiceMax की सुविधा मिलती है, जो भारत में इकोनॉमी क्लास की सबसे ज्यादा लेगरूम वाली सीटें देती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
