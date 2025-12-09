इस स्मॉल कैप कंपनी को रेलवे से लगातार मिल रहा है ऑर्डर! आज दी ये बड़ी जानकारी - शेयर प्राइस 50 रुपये से कम

1,035.39 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (MIC Electronics Ltd) ने आज अपने शेयरधारकों को बड़ी जानकारी दी है। हालांकि खबर लिखे जानें तक स्टॉक सुबह 11:36 बजे तक एनएसई पर 1.51% या 0.66 रुपये गिरकर 42.96 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.31% या 0.57 रुपये टूटकर 43.04 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी को रेलवे से मिला बड़ा ऑर्डर

कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 20 अक्टूबर 2025 को दिए गए हमारे पिछले ऐलान के अनुसार, कंपनी के एलएचबी और डबल-डेकर कोचों के लिए रूफ माउंटेड एसी पैकेज यूनिट के माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोलर को मंजूरी मिल गई थी। अब कंपनी को इस कैटेगरी में मंजूरी मिलने के बाद पहला ऑर्डर नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (भारतीय रेलवे) से प्राप्त हुआ है। यह ऑर्डर मिलने के साथ ही इस प्रोडक्ट की कमर्शियल सप्लाई की शुरुआत हो गई है।

इससे पहले विजयवाड़ा रेलवे डिवीजन से मिला था ऑर्डर

हाल ही में कंपनी ने एक अन्य फाइलिंग में बताया था कि उसे विजयवाड़ा रेलवे डिवीजन से ANV और YLM रेलवे स्टेशनों पर IP-आधारित इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाने के लिए एक Letter of Acceptance (LoA) मिला है।

यह ऑर्डर कुल ₹1,49,88,884.77 रुपये का है और इसे विजयवाड़ा रेलवे डिवीजन, जो भारतीय रेल का हिस्सा है, ने जारी किया है।

इस ऑर्डर के तहत कंपनी डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम करेगी। कंपनी ने बताया कि यह पूरा प्रोजेक्ट समझौता होने की तारीख से 12 महीने के अंदर पूरा करना होगा।

MIC Electronics Q2 FY26 Results

कंपनी ने सितंबर 2025 की तिमाही (Q2 FY26) में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस तिमाही में कंपनी की बिक्री ₹37.89 करोड़ रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही (सितंबर 2024) में ₹27.46 करोड़ थी। यानी बिक्री में करीब 38% की बढ़ोतरी हुई है।

सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी की कुल इनकम ₹38.42 करोड़ रही, जो कि जून 2025 में ₹11.75 करोड़ थी। इसमें भी बड़ा इजाफा देखने को मिला। कंपनी ने इस तिमाही में ₹2.17 करोड़ का मुनाफा कमाया, जबकि पिछली तिमाही (जून 2025) में मुनाफा ₹1.67 करोड़ था।