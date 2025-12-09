₹1500 करोड़ की डिफेंस डील, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने तेलंगाना सरकार के साथ किया बड़ा MoU; शेयर में हलचल
कंपनी ने आज बाजार खुलने के साथ ही अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड ने तेलंगाना सरकार के साथ 8 दिसंबर 2025 को हैदराबाद में एक MoU साइन किया है। इस समझौते के अनुसार, अपोलो माइक्रो अपनी सहयोगी और सब्सिडरी कंपनियों के साथ मिलकर तेलंगाना में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी।
Apollo Micro Systems Share: डिफेंस सेक्टर की कंपनी, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड (Apollo Micro Systems Ltd) ने एक बड़ा MoU साइन किया है जिसके बाद से शेयर निवेशकों के रडार पर है। कंपनी का शेयर सुबह 11:18 बजे तक बीएसई और एनएसई पर 3.32% या 8.25 रुपये टूटकर 240.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
इस प्रोजेक्ट में लगभग ₹1500 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसका मकसद देश की डिफेंस और हाई-एनर्जी एक्सप्लोसिव्स सेक्टर में क्षमता बढ़ाना है। इस यूनिट में वारहेड, रॉकेट मोटर, छोटे-मध्यम-बड़े कैलिबर की तोपों के गोला-बारूद, मिसाइल सिस्टम और अन्य हथियारों के लिए गोला-बारूद तैयार किया जाएगा। यह प्रोडक्ट भारत और विदेशों, दोनों की जरूरतों को पूरा करेगा।
तेलंगाना सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को जरूरी अनुमतियां, रजिस्ट्रेशन, क्लियरेंस और राज्य की नीतियों के तहत मिलने वाले लाभ प्राप्त कराने में मदद करेगी।
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड (AMS) के मैनेजिंग डायरेक्टर, करुणाकर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में शुरू किया जा रहा यह ग्रीनफील्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट कंपनी के लिए एक बड़ा और बदलाव लाने वाला कदम है। इससे हमारी उत्पादन क्षमता, तकनीकी ताकत और देश की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि यह विस्तार AMS को भारत के बढ़ते रक्षा बाजार का पूरा लाभ उठाने, तेजी से आगे बढ़ने और स्वदेशी रक्षा क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को और मजबूत करने में मदद करेगा।
करुणाकर रेड्डी ने आगे कहा कि यह पहल AMS की लॉन्ग टर्म रणनीतिक दृष्टि के अनुरूप है और कंपनी के लिए एक पूरी तरह से इटीग्रेटेड और भविष्य के लिए तैयार मैन्युफैक्चरिंग ढांचा तैयार करेगी।