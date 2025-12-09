Vishal Fabrics Share: टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी, विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड (Vishal Fabrics Ltd) का शेयर आज निवेशकों की रडार पर है। दरअसल कंपनी ने बीते सोमवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में रेटिंग से जुड़ी जानकारी दी है।

सुबह 10:52 बजे तक स्टॉक 0.22% या 0.06 रुपये टूटकर 26.77 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड की बैंक सुविधाओं की रेटिंग जारी की है।

इसमें 636.1 मिलियन टर्म लोन के लिए IND A-/Stable रेटिंग दी गई है और आउटलुक को निगेटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया गया।

वहीं INR 1,780 मिलियन के फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट के लिए IND /Stable/IND A2+ A- रेटिंग दी गई को आउटलुक को निगेटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया गया।

वहीं INR 620 मिलियन नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट के लिए IND A2+ रेटिंग दी गई है।

हाल ही में मिला था 100 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट ऑर्डर

कंपनी ने हाल ही में बताया था कि उसे Kiran Enterprises से लगभग ₹100 करोड़ का एक बड़ा मर्चेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है।

यह ऑर्डर प्रीमियम क्वालिटी वाले विभिन्न प्रकार के डेनिम फैब्रिक्स की सप्लाई के लिए है। यह सप्लाई 15 जनवरी 2026 से शुरू होगी और पूरा कैलेंडर वर्ष 2026 तक जारी रहेगी।

इस ऑर्डर के तहत कंपनी नाइजीरिया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और मोरक्को जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने डेनिम फैब्रिक निर्यात करेगी। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक यह ऑर्डर कंपनी की ग्लोबल उपस्थिति को मजबूत करने और प्रीमियम फैब्रिक सेगमेंट में उसकी स्थिति को और सुदृढ़ बनाने वाला है।

Vishal Fabrics के बारे में

विशाल फैब्रिक्स मुख्य रूप से डेनिम फैब्रिक और अन्य वस्त्रों के प्रोडक्श में लगी हुई है। कंपनी कोलकाता स्थित Chiripal Group का हिस्सा है, जो भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक स्थापित नाम माना जाता है।

कंपनी स्पिनिंग से लेकर प्रोसेसिंग और फिनिशिंग तक एंड-टू-एंड टेक्सटाइल सॉल्यूशंस प्रदान करती है। कंपनी के पास आधुनिक तकनीक वाला मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और यह घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी उपस्थिति दर्ज कराती है।

कंपनी के पास डेनिम सेगमेंट में मजबूत पकड़ है और कंपनी विभिन्न GSM और डिजाइनों में डेनिम फैब्रिक बनाती है, जिसका उपयोग जींस, जैकेट और अन्य फैशन परिधानों में होता है।