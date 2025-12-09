गिरते बाजार में 15% उछला ये आईटी स्टॉक! 30 रुपये से कम है शेयर प्राइस - Details

IT Stock: आईटी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) के शेयरों में आज 15% की तेजी देखने को मिली है। स्टॉक आज बीएसई पर 20.88 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 24.20 रुपये को टच कर लिया है।

फिलहाल सुबह 11:49 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 11.57% या 2.41 रुपये चढ़कर 23.24 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 14 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में 25 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

शेयर में तेजी की वजह की बात करें तो कंपनी द्वारा सोमवार को दी गई शेयर स्वैप की जानकारी हो सकती है। दरअसल 8 दिसंबर को कंपनी ने बताया था कि उसे शेयरों की अदला-बदली (Share Swap) के जरिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से M/s AIS Anywhere को अधिग्रहित करने के लिए दर्ज की गई एप्लिकेशन पर इन-प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है।

कंपनी ने बताया कि इसके तहत कुल 31,68,00,000 इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इनमें से 14,10,75,000 शेयर प्रमोटर जानकी यर्लगड्डा को और 17,57,25,000 शेयर गैर-प्रमोटर M/s Siraj Holdings LLC को दिए जाएंगे।

एक्सचेंज ने यह मंजूरी तो दे दी है, लेकिन यह मंजूरी शेयरों की लिस्टिंग के लिए नहीं है। लिस्टिंग के लिए कंपनी को अलग से सभी जरूरी नियमों और मंजूरियों का पालन करना होगा। कंपनी को यह भी सुनिश्चित करना है कि यह पूरा अलॉटमेंट कंपनियों के कानून, सेबी के सभी नियमों और गाइडलाइंस के अनुसार ही हो। साथ ही एक्सचेंज ने सलाह दी है कि अलॉटमेंट से पहले कंपनी अपने इंटरनल कंट्रोल मजबूत करे ताकि प्रस्तावित अलॉटियों द्वारा कंपनी के शेयरों में किसी भी तरह की गलत ट्रेडिंग या नियमों के उल्लंघन की स्थिति न बने।