TVS Ronin Agonda Edition: टीवीएस मोटर कंपनी ने अपनी लोकप्रिय रोनिन (Ronin) मोटरसाइकिल की लाइनअप को बढ़ाते हुए 'अगोन्डा एडिशन' (Agonda Edition) लॉन्च कर दिया है। इसे मोटोसोल 5.0 (MotoSoul 5.0) इवेंट में पेश किया गया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.31 लाख रुपये तय की गई है।

यह स्पेशल एडिशन एक नई सीरीज की शुरुआत है, जिसमें कंपनी का जोर बाइक की डिजाइन और लाइफस्टाइल अपील पर होगा। यह नई बाइक गोवा के शांत और मिनिमलिस्ट 'अगोन्डा बीच' से इंस्पायर है।

डिजाइन में बदलाव, इंजन वही

रोनिन अगोन्डा एडिशन में सबसे बड़ा बदलाव इसके लुक में है। कंपनी ने इसमें सफेद रंग को मुख्य रूप से इस्तेमाल किया है। इसके टैंक और साइड पैनल पर नीली और लाल रंग की रेट्रो स्ट्रीप दी गई हैं, जो इसे एक खास विंटेज लुक देती हैं। टैंक पर 'अगोन्डा' की अनोखी ब्रांडिंग और नई डिजाइन की सीट इसकी अलग पहचान बनाती है।

टीवीएस ने इस स्पेशल एडिशन को स्टैंडर्ड बेस वैरिएंट (1.26 लाख रुपये) और मिड-स्पेक मॉडल (1.48 लाख रुपये) के बीच रखा है। कंपनी का कहना है कि यह पूरी तरह से एक विज़ुअल अपग्रेड है।

इंजन के मामले में टीवीएस ने कोई बदलाव नहीं किया है। रोनिन अगोन्डा एडिशन में पहले वाला ही 225.9cc का सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 20.4bhp की पावर और 19.9Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जिसमें स्लिपर और असिस्ट क्लच की सुविधा भी मिलती है।

चूंकि यह एडिशन रोनिन के निचले वैरिएंट पर आधारित है, इसलिए इसमें कुछ फीचर टॉप-एंड मॉडल वाले नहीं मिलेंगे। इस बाइक में सिंगल-चैनल एबीएस (Single-Channel ABS) और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एलसीडी डिस्प्ले (LCD Display) मिलती रहेगी। ग्राहकों को इसमें डुअल-चैनल एबीएस, एडजस्टेबल लीवर्स या यूएसडी फ्रंट फोर्क जैसे प्रीमियम फीचर्स नहीं मिलेंगे।

टीवीएस मोटर कंपनी का मानना है कि अगोन्डा एडिशन उन बाइकर्स को पसंद आएगा जो रोनिन के अधिक रिलैक्स और लाइफस्टाइल-ओरिएंटेड रूप को पसंद करते हैं। यह बाइक रोजमर्रा के सफर के साथ-साथ फुर्सत भरे वीकेंड राइड्स के लिए भी उतनी ही अच्छी है।