सिगरेट बनाने वाली इस कंपनी के शेयर में लगातार लग रहा है अपर सर्किट! YTD में 850% से ज्यादा मिला रिटर्न

शेयर बीएसई पर 5 प्रतिशत चढ़कर 99.38 रुपये पर स्थिर है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:49 बजे तक कंपनी के 3,57,340 इक्विटी शेयरो में ट्रेड हुआ है। साल 2025 में अब तक यह शेयर 858 प्रतिशत चढ़ चुका है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 10, 2025 11:42 IST

Stock in Focus: 15,885.89 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली मिड कैप कंपनी, एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International Ltd) के शेयरों में आज एक बार फिर से अपर सर्किट लगा है। इससे पहले मंगलवार को भी शेयर में अपर सर्किट लगा था।

खबर लिखे जानें तक शेयर बीएसई पर 5 प्रतिशत चढ़कर 99.38 रुपये पर स्थिर है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:49 बजे तक कंपनी के 3,57,340 इक्विटी शेयरो में ट्रेड हुआ है। साल 2025 में अब तक यह शेयर 858 प्रतिशत चढ़ चुका है। 

कंपनी के प्रमोटर्स ने छोड़ा डिविडेंड

कंपनी ने हाल ही में अपने एक अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बोर्ड ने 5 नवंबर 2025 को हुई बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए प्रति शेयर 5% अंतरिम डिविडेंड घोषित किया था और इसके लिए 12 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड डेट तय की गई थी। कंपनी ने पुष्टि की है कि सभी पात्र गैर-प्रमोटर शेयरधारकों को पूरा डिविडेंड दे दिया गया है। 

कंपनी के अनुसार, सभी प्रमोटर शेयरधारकों ने स्वेच्छा से अपना पूरा डिविडेंड छोड़ दिया है, जिसकी कुल राशि लगभग ₹47.5 करोड़ है। प्रमोटरों ने यह कदम कंपनी की वित्तीय क्षमता मजबूत करने, भविष्य में विस्तार और वर्किंग कैपिटल जरूरतों को सपोर्ट करने और लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया है।

कंपनी ने साफ कहा है कि यह त्याग पूरी तरह स्वैच्छिक है, इससे शेयरहोल्डिंग पैटर्न पर कोई असर नहीं पड़ा है और गैर-प्रमोटर शेयरधारकों का डिविडेंड पूरे तरीके से दिया जा चुका है। 

कंपनी के बारे में

Elitecon International Ltd तंबाकू प्रोडक्ट्स बनाती है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी और पहले इसका नाम Kashiram Jain & Company Ltd था, जिसे बाद में बदलकर Elitecon International कर दिया गया। कंपनी टोबैको, सिगरेट, पाउच-खैनी, शीशा प्रोडक्ट्स और अन्य स्मोकिंग मिक्स्चर बनाती है और भारत के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी इनका निर्यात करती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Dec 10, 2025