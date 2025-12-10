इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने बदला वॉरंट प्राइस, कुल इश्यू राशि अब ₹114.69 करोड़ - Details

ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनी, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Integrated Industries Ltd) ने मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में एक बड़ी जानकारी दी है।

कंपनी ने बताया कि 5 दिसंबर 2025 को दी गई प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर इश्यू से संबंधित जानकारी में कुछ टाइपिंग गलती थी जिसे अब कंपनी सुधारते हुए लेटेस्ट जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि वॉरंट के इश्यू प्राइस और प्रीमियम की राशि गलत दर्ज हो गई थी। अब लेटेस्ट फाइलिंग के मुताबिक:

वॉरंट का फेस वैल्यू पहले की तरह ₹1 ही रहेगा।

वॉरंट का सही इश्यू प्राइस ₹28.25 है, जबकि पहले गलती से ₹25 लिखा गया था।

सही प्रीमियम ₹27.25 होगा, जो पहले ₹24 लिख दिया गया था।

सही इश्यू प्राइस के अनुसार, 4,06,00,000 कन्वर्टिबल वॉरंट जारी करने पर कुल रकम लगभग ₹114.69 करोड़ होगी, जबकि पहले यह अमाउंट सिर्फ ₹101.50 करोड़ बताई गई थी। कंपनी ने पुष्टि करते हुए कहा कि यह केवल एक टाइपिंग एरर था और पहले बताई गई शर्तों, स्ट्रक्टर या स्वीकृतियों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Integrated Industries Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 10:58 बजे तक बीएसई पर 2.51% या 0.80 रुपये गिरकर 31.01 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक सुबह 10:19 बजे तक कंपनी के 5,02,539 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

Integrated Industries के बारे में

कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक कंपनी इस समय ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम्स और अन्य प्रोसेस्ड फूड के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी ने हाल ही में नीमराना, राजस्थान में स्थित एक बिस्कुट बनाने वाला चालू प्लांट सफलतापूर्वक खरीद लिया है।

इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 3,400 मीट्रिक टन है। यह प्लांट कंपनी की 100% स्वामित्व वाली सब्सिडियरी, "नर्चर वेल फूड प्राइवेट लिमिटेड", के तहत संचालित किया जाएगा।