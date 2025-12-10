scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारस्मॉल कैप आईटी स्टॉक में बंपर रैली! 47 लाख से अधिक शेयरों में हुआ ट्रेड - 1 हफ्ते में मिला 22% से ज्यादा रिटर्न

स्मॉल कैप आईटी स्टॉक में बंपर रैली! 47 लाख से अधिक शेयरों में हुआ ट्रेड - 1 हफ्ते में मिला 22% से ज्यादा रिटर्न

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 2:15 बजे तक 6.26% या 1.50 रुपये चढ़कर 25.48 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। यह शेयर निवेशकों को पिछले 1 हफ्ते में 22 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,112.52 करोड़ रुपये है। 

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 10, 2025 14:24 IST

IT Stock: ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) के शेयरों में आज एक बार फिर से शानदार तेजी देखने को मिल रही है। बीएसई पर यह शेयर आज 24.50 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 26.50 रुपये को टच कर लिया है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 2:15 बजे तक 6.26% या 1.50 रुपये चढ़कर 25.48 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। यह शेयर निवेशकों को पिछले 1 हफ्ते में 22 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,112.52 करोड़ रुपये है। 

स्टॉक में क्यों तेजी?

आईटी कंपनी ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह हेवी ट्रे़डिंग वॉल्यूम है। बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक दोपहर 1:51 बजे तक कंपनी के कुल 47,69,308 (47.6 लाख) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

शेयर स्वैप भी है ट्रिगर

दरअसल कंपनी ने बीते सोमवार को बताया था कि उसे शेयरों की अदला-बदली (Share Swap) के जरिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से M/s AIS Anywhere को अधिग्रहित करने के लिए दर्ज की गई एप्लिकेशन पर इन-प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है।

कंपनी ने बताया कि इसके तहत कुल 31,68,00,000 इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इनमें से 14,10,75,000 शेयर प्रमोटर जानकी यर्लगड्डा को और 17,57,25,000 शेयर गैर-प्रमोटर M/s Siraj Holdings LLC को दिए जाएंगे।

एक्सचेंज ने यह मंजूरी तो दे दी है, लेकिन यह मंजूरी शेयरों की लिस्टिंग के लिए नहीं है। लिस्टिंग के लिए कंपनी को अलग से सभी जरूरी नियमों और मंजूरियों का पालन करना होगा। कंपनी को यह भी सुनिश्चित करना है कि यह पूरा अलॉटमेंट कंपनियों के कानून, सेबी के सभी नियमों और गाइडलाइंस के अनुसार ही हो। साथ ही एक्सचेंज ने सलाह दी है कि अलॉटमेंट से पहले कंपनी अपने इंटरनल कंट्रोल मजबूत करे ताकि प्रस्तावित अलॉटियों द्वारा कंपनी के शेयरों में किसी भी तरह की गलत ट्रेडिंग या नियमों के उल्लंघन की स्थिति न बने।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Dec 10, 2025