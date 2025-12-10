स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) कंपनियां अब सिर्फ इलाज का खर्च ही नहीं उठा रही हैं, बल्कि आपकी अच्छी सेहत पर आपको खास फायदा भी दे रही हैं। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनियां आपको प्रीमियम पर छूट या अन्य लाभ देती हैं। यह नया चलन ग्राहकों को अपनी सेहत बेहतर बनाने और बीमा लागत घटाने में मदद कर रहा है।

पीबी फिनटेक (PB Fintech) के जॉइंट ग्रुप सीईओ सरबवीर सिंह के मुताबिक, बीमा उद्योग में अब एक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट को इनाम देने की दिशा में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि 'वेलनेस से जुड़े लाभ इस बदलाव का मुख्य केंद्र बन रहे हैं।

कैसे काम करते हैं ये प्रोग्राम?

ज्यादातर बीमा कंपनियां कुछ जरूरी हेल्थ मॉनिटर को ट्रैक करती हैं, जैसे:

रोजाना की शारीरिक गतिविधि

बीएमआई (BMI)

ब्लड प्रेशर (Blood Pressure)

जीवनशैली की आदतें

ये डेटा अक्सर फिटनेस ऐप्स, पहनने वाले उपकरणों (Wearables) या समय-समय पर होने वाले स्वास्थ्य जांच के जरिए जुटाए जाते हैं। जब ग्राहक लगातार अपने हेल्थ टारगेट पूरे करते हैं, तो सिस्टम अपने आप 'वेलनेस क्रेडिट्स' (Wellness Credits) देता है। ये क्रेडिट्स आपके बीमा रिन्यूअल के प्रीमियम को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

ये कंपनियां दे रहीं शानदार फायदे

सरबवीर सिंह के अनुसार, आदित्य बिड़ला हेल्थ (Aditya Birla Health), निवा बूपा (Niva Bupa), केयर हेल्थ (Care Health), स्टार हेल्थ (Star Health) और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड (ICICI Lombard) जैसी कई बड़ी बीमा कंपनियां आकर्षक वेलनेस प्रोग्राम पेश कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ प्रोग्राम इतने बेहतरीन तरीके से तैयार किए गए हैं कि बहुत अच्छी सेहत बनाए रखने वाले ग्राहकों को रिन्यूअल प्रीमियम पर पूरी छूट तक मिल सकती है।

कैसे उठाएं अधिक फायदा?

इन प्रोग्राम से सबसे ज्यादा लाभ लेने के लिए साल भर एक्टिव रहना जरूरी है। सरबवीर सिंह ने सलाह देते हुए कहा कि ग्राहकों को अपनी फिटनेस डिवाइस को नियमित रूप से सिंक (Sync) करना चाहिए, प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप पूरी करनी चाहिए और बीमा कंपनी द्वारा चलाए जाने वाले वेलनेस इवेंट्स में हिस्सा लेना चाहिए। इससे जमा किए गए क्रेडिट्स वास्तव में बड़ी बचत में बदल सकते हैं।

सरबवीर सिंह के अनुसार वेलनेस से जुड़ा बीमा केवल प्रीमियम कम करने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको स्ट्रक्चर और फायदेमंद तरीके से अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाता है।