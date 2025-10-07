Multibagger Stocks: जहां साल 2025 में भारतीय शेयर बाजार ने मंदी, हाई वैल्यूएशन, कमजोर विदेशी निवेश और ट्रेड वॉर जैसे कई दबावों का सामना किया, वहीं कुछ चुनिंदा शेयर ऐसे भी रहे जिन्होंने इन सभी रुकावटों से आगे बढ़कर निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए। चलिए जानते हैं उन 4 स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने ने निवेशकों को YTD (Year to Date) आधार पर मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

1. कोठारी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड

कोठारी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड का शेयर 2025 में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए ₹84.77 से बढ़कर ₹538.90 तक पहुंच गया है।यानी इस शेयर ने करीब 535% का रिटर्न दिया है। कंपनी की मार्केट कैप अब ₹5,051 करोड़ हो चुकी है।

यह कंपनी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन सर्विस, होटल, फुटवियर और लेदर जैसे कई सेक्टर्स में काम करती है।

2. इंडोकेम लिमिटेड

इंडोकेम लिमिटेड ने 2025 में निवेशकों को 441% का रिटर्न दिया है। शेयर की कीमत अभी तक ₹101.39 से बढ़ाकर ₹549.40 तक पहुंच चुकी है। कंपनी की मार्केट कैप अब ₹1,532 करोड़ हो गई है।

यह कंपनी टेक्सटाइल डाई और केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपोर्ट के बिजनेस में सक्रिय है।

3. स्पाइस लॉन्ज फूड वर्क्स लिमिटेड

स्पाइस लॉन्ज फूड वर्क्स लिमिटेड ने 2025 में लगभग 293% का दमदार रिटर्न दिया है। इसका शेयर प्राइस ₹9.56 से बढ़कर ₹37.61 तक पहुंच गया है। कंपनी की मौजूदा मार्केट कैप ₹2,674 करोड़ है। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी का नाम भले ही फूड से जुड़ा हो, लेकिन इसका असली कारोबार IT सर्विस और सॉल्यूशन सेक्टर में है।

4. हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड

हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2025 में करीब 206% का शानदार रिटर्न दिया है। इसका शेयर प्राइस ₹27.67 से बढ़कर ₹84.74 तक पहुंच गया है। कंपनी की मार्केट कैप अब ₹1,564 करोड़ हो चुकी है। यह कंपनी वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में काम करती है और खासतौर पर छोटे और मध्यम उद्योगों को फाइनेंस उपलब्ध कराने में सक्रिय रहती है।