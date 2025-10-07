Multibagger Penny Stock: 6 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली स्मॉल कैप कंपनी एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा (Excel Realty N Infra) के शेयरों में आज एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल रहा है।

सुबह 10:42 बजे तक खबर लिखे जानें तक शेयर बीएसई पर 1.74% या 0.03 रुपये गिरकर 1.69 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इससे पहले सोमवार को भी शेयर 1.5% से ज्यादा गिरा था। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 238.41 करोड़ रुपये है।

बीते सोमवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में दो बड़ी जानकारी दी थी। कंपनी ने बताया कि सोमवार 6 अक्टूबर को बोर्ड मेंबर्स की बैठक हुई थी जिसमें बोर्ड मेंबर्स ने:

1. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए कंपनी द्वारा अधिकतम ₹2,500 करोड़ तक के इक्विटी शेयर जारी करने का निर्णय लिया।

2. कंपनी के अधिकृत शेयर पूंजी (Authorized Capital) को ₹500 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,500 करोड़ करने का निर्णय लिया। यानी पहले कंपनी की अधिकृत पूंजी 500 करोड़ शेयर थी, जिसे अब 2,500 करोड़ शेयर किया जा रहा है।

6 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 महीने में शेयर 11 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 89 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 138 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

Excel Realty N Infra रियल एस्टेट, IT सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करती है। यह कंपनी खासतौर पर कॉल सेंटर, बीपीओ सेवाएं और IT-संबंधित प्रोजेक्ट्स में सक्रिय है। इसके अलावा, कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में भी छोटे-बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। एक्सेल रियल्टी का फोकस टेक्नोलॉजी और प्रॉपर्टी दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने का है।